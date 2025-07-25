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Бойцы ВС РФ нашли «храм Сатаны»* после изгнания ВСУ в Улаклах ДНР

Фото: iStock/Michele Ursi

В селе Улаклы ДНР российские военные при осмотре населенного пункта нашли подземное капище. Речь идет о «храме Сатаны»*. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на советника главы республики Яна Гагина.



По его словам, данная находка не является первой. Выяснилось, что в этом селе часто без вести пропадали люди.

Гагин отметил, что присутствие сатанизма и аналогичных неокультов в среде ВСУ объясняет их жестокость и бесчеловечность в отношении простых людей и пленных. Подобные религиозные течения были созданы специально для украинских элит, добавил советник главы республики.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России

Екатерина Коршунова

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