Бойцы ВС РФ нашли «храм Сатаны»* после изгнания ВСУ в Улаклах ДНР

25 июля 2025, 11:11

Фото: iStock/Michele Ursi

В селе Улаклы ДНР российские военные при осмотре населенного пункта нашли подземное капище. Речь идет о «храме Сатаны»*. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на советника главы республики Яна Гагина.