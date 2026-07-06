Жителя Башкирии обвинили в двойном убийстве
В Башкирии предъявили обвинение 34-летнему местному жителю в убийстве пожилой женщины и ее дочери. 3 июля обнаружили тела 77-летней хозяйки дома и ее 47-летней дочери с явными следами насильственной смерти. По заключению судмедэкспертов, женщины скончались за двое суток до этого — 1 июля, сообщили в СК.
Согласно версии следствия, причиной расправы стал бытовой конфликт на почве личной неприязни. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщинами после того, как хозяйка запретила ему распивать спиртное в своем доме, а ее дочь в ходе ссоры оскорбила его. В ответ обвиняемый нанес смертельные травмы обеим жертвам.
Фигуранта задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Расследование продолжается.
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