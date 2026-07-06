Жителя Башкирии обвинили в двойном убийстве

06 июля 2026, 16:53

Жителя Башкирии обвинили в убийстве пенсионерки и ее дочери

Фото: istockphoto/blinow61

В Башкирии предъявили обвинение 34-летнему местному жителю в убийстве пожилой женщины и ее дочери. 3 июля обнаружили тела 77-летней хозяйки дома и ее 47-летней дочери с явными следами насильственной смерти. По заключению судмедэкспертов, женщины скончались за двое суток до этого — 1 июля, сообщили в СК.