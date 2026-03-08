Жителя ХМАО задержала ФСБ за финансирование террористов
Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижневартовска по подозрению в финансировании террористической организации.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства по Тюменской области, силовики пресекли его противоправную деятельность. По данным структуры, мужчина оказал злоумышленникам материальную поддержку, которая, как утверждается, предназначалась для совершения участниками организации незаконных действий на территории России.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье УК РФ о финансировании терроризма. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.
