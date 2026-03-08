Землетрясение произошло у японского побережья
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).
Подземные толчки произошли в 13:17 по местному времени (16:17 мск) примерно в 96 км к востоку от города Ямада, где проживает около 15 тысяч человек. Очаг находился на глубине 25 километров. Угрозу цунами не объявляли, сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее сейсмолог также предупреждала о риске сильного землетрясения в районе Сочи. По её словам, согласно картам общего сейсмического районирования, там возможны толчки силой до семи баллов, которые в среднем происходят раз в сто лет.
В прошлом веке подобные события уже фиксировались, поэтому вероятность нового сильного землетрясения в ближайшем будущем исключать нельзя.
