Землетрясение произошло у японского побережья

08 марта 2026, 20:42

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у японского побережья

Фото: istockphoto/Far700

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).