Жителя Ивантеевки задержали за кражу 46 смартфонов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала двадцатилетнего жителя города Ивантеевка по подозрению в краже партии смартфонов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодой человек работал на одном из складов в городе Пушкино. Установлено, что он сговорился со своим приятелем относительно кражи партии дорогостоящих телефонов. Рано утром при погрузке товаров один из злоумышленников сбросил на улицу коробку с 46 смартфонами, а его подельник её подобрал и унёс. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личности злоумышленников и задержали одного из них в аэропорту в тот момент, когда он собирался покинуть страну. При обыске у него в квартире был найден один из украденных смартфонов. Задержанный рассказал, что остальные похищенные гаджеты были проданы на рынке в Москве. Сейчас полиция ловит соучастника кражи.
Читайте также:
В Москве трое мигрантов изнасиловали девушку и выкинули из окна
МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Лев Каштанов