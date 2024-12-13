Стала известна судьба родителей напавшего на детей в Краснодаре подростка

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Выдворение из России за нарушение режима пребывания ждет родителей подростка, который напал на детей с ножом в Краснодаре. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.
«Суд постановил признать обоих виновными и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сказано в публикации.В суде уточнили, что речь идет о гражданах Республики Армения. Сам подросток обвиняется в хулиганстве, ему запретили посещать школу и пользоваться сетью «Интернет».
Об инциденте впервые стало известно 6 декабря. Тогда сообщалось о двоих пострадавших. Позже детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о четверых.
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