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Shot: задержанный в Москве член избиркома обвинил полицию в подброске наркотиков

Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Задержанный в столице член избиркома Дмитрий Лукашенко обвинил правоохранителей в подброске ему запрещенных веществ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на адвоката фигуранта Диану Житарь.
С ее слов, Лукашенко якобы хотели опорочить на фоне его профессиональной деятельности. Сам задержанный тоже все подробно рассказал. Проводится проверка.

Перед этим сообщалось, что Лукашенко поймали с наркотиками. Как уточнял Shot, все произошло возле ТЦ «Вегас», когда задержанный заказывал «запрещенку» в Даркнете.



Полиция увидела мужчину спящим в машине на парковке, затем у него нашли амфетамин. По утверждению Лукашенко, наркотик был не для продажи, а для личного употребления.

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