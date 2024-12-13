Shot: задержанный в Москве член избиркома обвинил полицию в подброске наркотиков

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Задержанный в столице член избиркома Дмитрий Лукашенко обвинил правоохранителей в подброске ему запрещенных веществ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на адвоката фигуранта Диану Житарь.