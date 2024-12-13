Двух подрядчиков осудили за хищения при строительстве секретных бункеров

Фото: istockphoto/Zolnierek
Второй западный окружной военный суд вынес приговор двум подрядчикам, обвиняемым в хищениях при строительстве секретных военных бункеров. Об этом информирует РИА Новости.
Бывший заместитель генерального директора ООО «Атлас» Дмитрий Пипко получил 7 лет лишения свободы, а экс-генеральный директор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев — 3 года. Оба осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Суд также удовлетворил иск о компенсации ущерба на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Следствие установило, что осужденные завышали стоимость оборудования и материалов, предназначенных для строительства бункеров, часть из которых существовала лишь на бумаге. Слушания по делу проходили с июня и были закрыты от публики в связи с наличием грифа «секретно».
Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Под Калининградом произошло массовое ДТП
В Санкт-Петербурге школьница легла спать и не проснулась
Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
Суд также удовлетворил иск о компенсации ущерба на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Следствие установило, что осужденные завышали стоимость оборудования и материалов, предназначенных для строительства бункеров, часть из которых существовала лишь на бумаге. Слушания по делу проходили с июня и были закрыты от публики в связи с наличием грифа «секретно».
Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Под Калининградом произошло массовое ДТП
В Санкт-Петербурге школьница легла спать и не проснулась
Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
Дарья Осипова