Жителя Москвы задержали за публикацию интимного видео со своей подругой

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Полицейские задержали москвича, опубликовавшего неприличное видео со своей подругой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что 33-летний мужчина и 40-летняя женщина вместе уже пять лет. Опубликованные кадры далеко не первые, которые москвич сделал и выложил в сеть. Для него стала нормальной практика публикации интимных фотографий и видеозаписей со своей возлюбленной в интернете.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, по какой статье именно.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, по какой статье именно.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
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Анастасия Чинкова