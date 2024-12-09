Деньги за интим и измены: на шоу «Малахов» чиновница обвинила мужа-полицейского в травле, громкий скандал в семье Мещеряковых

Инна Мещерякова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
В редакцию шоу «Малахов» обратилась бывшая сотрудница мэрии города Волгограда Инна Мещерякова. Она утверждает, что ее бывший муж, экс-полицейский Анатолий, после 12 лет брака устроил настоящий ад. Со слов Инны, муж выгнал её на улицу, забрал детей и организовал травлю. Подробности – в материале «Радио 1».
Скандал в семье экс-полицейского и чиновницы
Инна Мещерякова рассказала о том, как её счастливая семейная жизнь обернулась травлей, угрозами и разделом имущества. Со слов Инны, муж выгнал её на улицу, забрал детей и организовал травлю. Ей якобы постоянно поступают анонимные сообщения с угрозами. А в доме, где проживает Инна, распространяются листовки с её анкетой и предложением интимных услуг за деньги. Именно так Анатолий решил испортить репутацию бывшей жены.
Героиня программы уверена, что с подачи юристов и друзей с большими связями Анатолий стал переписывать активы на своих родных. Сейчас в их особняке Анатолий проживает с другой возлюбленной. А Инну даже не хотят пускать в офис её компании.
Инна призналась, что в настоящее время у неё нет возможности погасить банковский долг, и она рискует потерять квартиру.
Счастливая семейная жизнь и похищение детей
Инна и Анатолий Мещеряковы (Фото: кадр из программы «Малахов»)В эфире шоу были продемонстрированы архивные записи бывших супругов, где они выглядели счастливыми и строили планы на будущее, включая рождение третьего ребенка. Однако вскоре зрителям показали суровую реальность: спустя два года от их семейной идиллии не осталось и следа. Анатолий завел любовницу, а вокруг общих детей разразилась настоящая борьба за имущество.
«Был такой эпизод, что мы ехали с детьми и няней на машине. И тут нас стали преследовать мигалки. На посту ДПС меня остановили. Сказали, что у них распоряжение на освидетельствование. Мол там такие люди им позвонили важные. Я пошла на пост. Дети с няней остались в машине. Подъехала машина такси и родители мужа стали пересаживать к себе детей без моего разрешения. Я до сих пор в шоке от этого события», — рассказала Инна.
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Обвинения в алкоголизме
Вскоре в зале появилась и вторая сторона конфликта — сестра Анатолия Кристина. Она сразу же начала выдвигать серьезные обвинения в адрес Инны. По её словам, изначально Инна была замечательной девушкой, но вскоре у неё возникла зависимость от алкоголя. Кристина утверждала, что иногда супруга брата переходила границы и могла даже напасть на Анатолия. Она также отметила, что брат, как настоящий мужчина, в такие моменты просто уходил в сторону.
В ответ Инна представила запись, на которой её бывший муж выталкивает её из собственного двора.
«Мы хотели в этом доме вырастить детей. Каждое растение здесь посажено моими руками. Я вложила душу. А муж оказался полным ничтожеством. Меня выгнали отсюда. Когда я вернулась из поездки, по дому были разбросаны лифчики и трусы. Он стал менять женщин и знакомить их со старшим сыном. Когда я через некоторое время приехала проверить детей, он начал кидаться на меня и рвать волосы. К счастью, сосед всё заснял», — сообщила Инна.Однако в этот момент эксперты и гости студии стали подозревать, что героиня им что-то не договаривает. Прояснить этот момент вышла сестра женщины Ирина. По ее словам, Инна неоднократно подвергалась насилию со стороны влиятельного супруга.
«Моя сестра не договаривает очень многое. Не договаривает, что 12 лет была замужем за подонком. Он душил её в бане, по малейшему поводу. Её доводят сейчас группой лиц до состояния самоубийства», — заявила она.
Анатолий Мещеряков (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Очная ставка Инны Мещеряковой с супругом
В завершении выпуска в студию вошел сам Анатолий. Мужчина подтвердил слова своей сестры о том, что Инна злоупотребляла алкоголем и не раз кидалась на него.
«В течение двух лет она отравляет жизнь мне и моему окружению. Поначалу на человеке была маска. Через время начала проявляться агрессия. Она начала пить. И на этом фоне личность деформировалась», — сообщил Мещеряков.
Поговорить с бывшей Анатолий не успел. История оказалась настолько запутанной, что уместить её в один выпуск просто не удалось. Однако мужчина успел заявить, что Инна продолжительное время изменяла ему с военным.
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