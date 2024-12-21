Предлагал интим: Агата Муцениеце сделала скандальное признание о домогательствах режиссера, почему артистка прервала молчание

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Неопытная актриса должна была согласиться
В YouTube-шоу «Сплетница» Агата Муцениеце рассказала как столкнулась с харассментом со стороны режиссёра. Актриса не стала называть имен, но историей о домогательствах на съемочной площадке поделилась в подробностях.
Неприятный инцидент произошел в жизни Агаты когда она еще была студенткой. В одной из первых работ в кино продюсер и режиссёр проекта, после первого съемочного дня пригласил актрису наедине дополнительно обсудить роль.
Юная артистка тогда не заподозрила злого умысла в действиях коллеги и пришла на встречу в ресторан. Вместо совместного вычитывания сценария, мужчина предложил Муцениеце стать его любовницей.
«Дальше последовало такое предложение. Он сказал: «Мне не нравится, что ты живешь в общежитии, ты должна жить в отдельной квартире. Давай так – я снимаю тебе квартиру, ты переезжаешь, живешь там, а я приезжаю к тебе, когда хочу. Мы вместе летим на Мальдивы. Я буду снимать тебя в главных ролях», — рассказала актриса на шоу.
Несмотря на угрозы — отказала
Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)
Агата Муцениеце отказалась от предложения быть содержанкой знаменитого режиссера, после чего мужчина начал угрожать актрисе и требовать принять его предложение.
«Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино, что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали», — вспоминает Муцениеце.
В тот вечер режиссер обещал Агате найти ей замену на текущие съемки, а отснятый материал с ее участием переснять. Муцениеце вернулась в общежитие и рассказала своему агенту об увольнении.
На следующий день Агата Муцениеце получила извинения от директора режиссера и снова вернулась к работе.
«Я пришла на съемочную площадку, и он делал вид, что всё нормально. И я думала: «Слава Богу, что мы доснимем, классно, что я буду в этом кино», — рассказала актриса.
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