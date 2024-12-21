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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Предлагал интим: Агата Муцениеце сделала скандальное признание о домогательствах режиссера, почему артистка прервала молчание

Предлагал интим: Агата Муцениеце сделала скандальное признание о домогательствах режиссера, почему артистка прервала молчание

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце рассказала публике о неприличных предложениях со стороны режиссера. После того, как актриса отказа мужчине в интимной близости, он обещал отомстить. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Неопытная актриса должна была согласиться


В YouTube-шоу «Сплетница» Агата Муцениеце рассказала как столкнулась с харассментом со стороны режиссёра. Актриса не стала называть имен, но историей о домогательствах на съемочной площадке поделилась в подробностях.



Неприятный инцидент произошел в жизни Агаты когда она еще была студенткой. В одной из первых работ в кино продюсер и режиссёр проекта, после первого съемочного дня пригласил актрису наедине дополнительно обсудить роль.

Юная артистка тогда не заподозрила злого умысла в действиях коллеги и пришла на встречу в ресторан. Вместо совместного вычитывания сценария, мужчина предложил Муцениеце стать его любовницей.

«Дальше последовало такое предложение. Он сказал: «Мне не нравится, что ты живешь в общежитии, ты должна жить в отдельной квартире. Давай так – я снимаю тебе квартиру, ты переезжаешь, живешь там, а я приезжаю к тебе, когда хочу. Мы вместе летим на Мальдивы. Я буду снимать тебя в главных ролях», — рассказала актриса на шоу.

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Несмотря на угрозы — отказала


Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Агата Муцениеце отказалась от предложения быть содержанкой знаменитого режиссера, после чего мужчина начал угрожать актрисе и требовать принять его предложение.

«Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино, что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали», — вспоминает Муцениеце.

В тот вечер режиссер обещал Агате найти ей замену на текущие съемки, а отснятый материал с ее участием переснять. Муцениеце вернулась в общежитие и рассказала своему агенту об увольнении.

На следующий день Агата Муцениеце получила извинения от директора режиссера и снова вернулась к работе.

«Я пришла на съемочную площадку, и он делал вид, что всё нормально. И я думала: «Слава Богу, что мы доснимем, классно, что я буду в этом кино», — рассказала актриса.

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#продюсер
#статьи
Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой занял у нее миллион рублей
21 декабря 2024, 14:15

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Баскетболист Янис Тимма перед разводом с певицей Анной Седоковой занял у нее миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на подругу певицы.
Уточняется, что средства нужны были ему, чтобы выплатить алименты на сына. Согласно информации канала, последний раз экс-супруги виделись за две с половиной недели до смерти спортсмена.

По данным источника, именно тогда Тимма пригрозил певице, что покончит с собой, если она к нему не вернется.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря в одной из московских гостиниц был найден мертвым баскетболист Янис Тимма. Предварительные данные указывают на то, что спортсмен покончил с собой из-за переживаний, связанных с разводом с певицей Анной Седоковой.

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#спортсмен
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Лайма Вайкуле лишилась российского бизнеса
Mash: суд исключил певицу Вайкуле из числа участников «Лайма-Люкс Рус»
21 декабря 2024, 13:55

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Суд исключил исполнительницу из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в 2000-х. Организация занималась салонами красоты, продажей мебели и аксессуаров.

Уточняется, что в 2022 году Вайкуле передала свои 49% бизнес-партнеру, а в сентябре этого года Мамедов подал иск, в котором попросил исключить певицу из участников компании. Согласно решению суда, бизнесмен остался единственным учредителем ООО.

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«Седокова принесла ад в нашу семью»: что всплыло после смерти Тиммы Яниса и зачем он обращался к шаману во время брака
21 декабря 2024, 12:36

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Транспортировка тела экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы в Латвию обойдется его близким, по самым скромным оценкам, в миллион рублей. Друзья баскетболиста начали собирать деньги, и вдруг стало известно, что Анна Седокова решила взять на себя расходы на транспортировку и похороны. С одной стороны, это благородный жест, но тренер Яниса считает, что она сделала это из-за чувства вины за то, что разрушила его жизнь. Подробности – в материале «Радио 1».

Экс-супруг Седоковой покончил с собой


В ночь с 16 на 17 декабря в одной из московских гостиниц был найден мертвым баскетболист Янис Тимма. Предварительные данные указывают на то, что спортсмен покончил с собой из-за переживаний, связанных с разводом с певицей Анной Седоковой. На записях с камер видеонаблюдения видно, как Янис около 23:30 подходит к дверям гостиницы. Он делает что-то на телефоне, его движения выглядят неуверенно. Через несколько часов его нашли бездыханным. Рядом с телом лежал мобильный телефон с набранным номером Анны и просьбой перезвонить.

Седокова «подсадила» Яниса на секс: что на самом деле стало причиной суицида экс-супруга певицы, измены и шантаж
Седокова «подсадила» Яниса на секс: что на самом деле стало причиной суицида экс-супруга певицы, измены и шантаж

Обвинения в адрес Седоковой


После расставания с Анной Седоковой Янис Тимма не раз высказывал свои переживания в социальных сетях. На фоне трагедии в интернете активно обсуждают интервью Гунтиса Шенхофса, бывшего тренера Яниса и директора баскетбольной школы в Риге. Он считает, что именно Седокова стала главной причиной неудач этого когда-то многообещающего спортсмена.

Когда Янис подписал выгодный контракт с подмосковным клубом «Химки», в его жизни появилась Анна Седокова — яркая и известная личность, уже дважды состоявшая в браке. Ради неё Янис оставил свою жену и маленького сына.
«И вот этот парень из Краславы, простой деревенский юноша, становится объектом внимания. Он привлекает внимание яркой знаменитости — Седоковой. Его "ширма закрылась" снова. Я не оправдываю его, но по-человечески понимаю. Чем всё это закончилось? Мне искренне жаль этого молодого человека. Очень жаль. Седокова уничтожила его как игрока, теперь он никому не нужен, его карьера закончена. Кроме того, он потерял все свои деньги. Он уничтожен как личность. И всё, он пропал», — заявил Шенхофс.

Янис Тимма вызывал беспокойство у своих подписчиков и Анны Седоковой, проводя странные и тревожные прямые эфиры в социальных сетях. В этих трансляциях он иногда показывал жуткие сцены: на экране крутились клипы Седоковой, рядом с ним на кровати лежали пачки таблеток, а порой он просто направлял камеру вниз с балкона. Такое поведение требовало незамедлительного обращения к врачу. Также ходят слухи, что спортсмен начал злоупотреблять алкоголем. По словам друзей, вместо того чтобы обратиться за помощью к специалисту, он искал совет у шамана в Латвии, который рекомендовал ему отказаться от спиртного.

В октябре Янис вернулся в Россию из Испании, где подписал контракт с местным баскетбольным клубом на 2024 год. Он успел сыграть за команду в медиалиге и посетить детские праздники в Москве вместе с сыном Анны.

Знакомство и проблемы с деньгами


Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Когда Янис впервые познакомился с Седоковой, он сразу в неё влюбился и стал активно добиваться её внимания. На тот момент он уже расстался с первой женой, но развод ещё не был оформлен. Анна не сразу ответила взаимностью на его ухаживания, однако настойчивость Яниса и его забота о ней и её детях вскоре сделали своё дело — она сдалась под напором чувств и даже вышла за него замуж. В то время Янис был звездой баскетбола, играя за «Химки», и зарабатывал не менее $1 млн в год, но вскоре поссорился с тренером.

Янис Тимма не смог договориться с другими клубами и отправился в США, но и там ему не повезло. Короткие контракты сменяли друг друга: Пуэрто-Рико, Турция, а теперь Испания. Один из лучших легких форвардов Евролиги, находясь на пике своей формы, оказался в командах, о которых мало кто знает. Его доходы значительно снизились, и ему катастрофически не везло. К тому же, последние три года Янис не общался с отцом, который был его детским тренером по баскетболу, из-за разногласий по поводу карьеры.

Анна Седокова сначала последовала за своим третьим мужем и семья арендовала дом в Майами. Певица летала в Москву на работу, а в этом году Янис подписал контракт с испанским клубом. Анна вернулась в Россию с сыном и дочерью и активно занялась своей карьерой. У Седоковой в Москве есть квартира, приобретенная до брака с Янисом, которую она погасила по ипотеке. Вместе они также купили еще одну квартиру в ипотеку, но продали её пару лет назад из-за невозможности выплачивать кредит.

Слухи гласят, что Анна даже выплачивала некоторые долги Яниса во время их брака, но алименты за него гасить не стала. У Яниса есть задолженности по алиментам на сына от первого брака.


Заявление отца Яниса


На следующий день после смерти Тиммы Седокова опубликовала в соцсети видео из больницы под капельницей. Позже её представитель сообщил, что артистка возьмет на себя все расходы по организации прощания с бывшим мужем. В то же время отец баскетболиста, комментируя слова певицы о жизни в аду с Тиммой, подчеркнул, что именно она привнесла ад в их семью.
«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — сказал Райтис Тимма в интервью РИА Новости.
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#спортсмен
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Киркоров отказался сниматься с Ивлеевой в новогоднем шоу
Ивлееву убрали из новогоднего шоу из-за требований Киркорова
20 декабря 2024, 17:29

Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Популярную блогершу Анастасию Ивлееву не стали снимать в новогоднем шоу одного из развлекательных каналов из-за претензий российского певца Филиппа Киркорова: артист отказался сниматься вместе с «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке».
Как сообщает Telegram-канал Baza, своё негативное мнение об Анастасии Киркоров высказал в соцсетях.
«Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам <…>, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королём и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» – написал певец.
Анастасия Ивлеева не заставила себя ждать и ответила Киркорову фотографией из 2021 года с подписью: «Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре».

Ранее Челябинский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении Ивлеевой. Сообщается, что иск против неё подала Елена Морозова, жена главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст». По её словам, Ивлеева представляет опасность для несовершеннолетних и традиционных ценностей.

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Обманом завладела документами: за какое наследие покойного мужа Лидия Шукшина борется в суде с родными дочерьми
#telegram
#киркоров
#новый год
#скандал
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Обманом завладела документами: за какое наследие покойного мужа Лидия Шукшина борется в суде с родными дочерьми
20 декабря 2024, 15:56

Лидия Федоссева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Споры о правах на наследие знаменитого писателя и режиссера Василия Шукшина вновь обострились. За неделю до Нового года в московском суде прошло очередное заседание, на котором вдова культового деятеля Лидия Федосеева-Шукшина присутствовала лично. Подробности – в материале «Радио 1».

Судебные тяжбы Шукшиных



По информации СМИ, конфликт вокруг авторских прав был инициирован старшей дочерью актрисы и телеведущей Марией Шукшиной. Младшая дочь Ольга утверждает, что Мария, предположительно, обманом завладела документами на все произведения отца и отказалась делиться правами с сестрой. Попытки уговорить Марию не увенчались успехом, и тогда Ольга решила обратиться в суд.

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Согласно первоначальным соглашениям, права на творчество Василия Шукшина были распределены между четырьмя наследниками: вдовой Лидией Федосеевой-Шукшиной, двумя дочерьми от брака с писателем и дочерью от другого брака, Екатериной.
Семья Шукшиных утверждает, что Мария нарушила равенство долей. По их словам, она уговорила мать переписать на себя полученную долю, а затем отказалась от дальнейших соглашений. Все заседания проходили в открытом режиме с участием адвокатов сторон. Однако 19 декабря в суд пришла сама вдова писателя — 86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, которая выступила ответчиком по делу.

В своем выступлении актриса опровергла информацию о том, что она заключала сделку с дочерью. Она заявила, что не подписывала никаких документов и что все события в ее семье были искажены СМИ.

«Я никому ничего не отдавала, не отчуждала», — подчеркнула она.

Федосеева-Шукшина отметила, что за последние годы ее семью потрясали скандалы, и она устала от постоянных разборок. Главная причина ее присутствия в суде заключается в желании восстановить мир между дочерьми, и она готова приложить все усилия для этого.

Сделка с дочерью и финансовые претензии


Что касается расписки о передаче авторских прав, то Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что помнит этот факт смутно.

«Мария просила написать расписку о том, что я получила деньги. Она мне платит, претензий у меня нет, но я ничего не продавала. Я хочу получать те 20 процентов наследства, которые мне полагаются», — заявила актриса.

Показания близких родственников также вносят путаницу в ситуацию. Двоюродная сестра Лидии Татьяна, утверждает, что глава семьи изначально планировала провести сделку со старшей дочерью и открыто говорила об этом в разговоре. Однако причины изменения позиции Федосеевой-Шукшиной остаются непонятными.

«Ты знаешь, я хочу передать Маше свое наследие. Оля всегда выбрасывает все из квартиры, а Маша сохранит. Деньги передает Маша, налоги с мамы не берет, популяризирует творчество, у меня все расписки», — цитирует Татьяна разговор с сестрой.

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На судебном заседании, помимо показаний Лидии Федосеевой-Шукшиной, был озвучен текст расписки, которую актриса написала своей дочери сразу после сделки. В этом документе она открыто признается в участии в сделке и указывает, что не имеет претензий к старшей дочери.

Стороны утверждают, что наличие этой расписки создает дополнительные сложности в расследовании и затягивает процесс вынесения окончательного решения

Лидия Федоссева-Шукшина и Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Ухудшение состояния здоровья


Как отметила вдова известного писателя, в последнее время ее здоровье значительно ухудшилось. Лидия Федосеева-Шукшина испытывает трудности с передвижением, но даже несмотря на недомогание, она пришла на заседание, чтобы прояснить ситуацию. После слушания актриса планировала обратиться к врачам.
«Мне тяжело ходить, ноги болят. Не могу найти врача, который смог бы помочь. В остальном все нормально, жива-здорова. Но слушать все это было трудно. Во-первых, я плохо слышу, во-вторых, меня расстраивает, что мои дочери ругаются. Я не хотела приходить в суд и говорить здесь свои последние слова», — поделилась она.

Лидия Федосеева-Шукшина надеется, что суд учтет ее слова и примет справедливое решение.

«Эти 20 процентов — мои, и они должны принадлежать мне. Я мечтаю о том, чтобы все скандалы наконец закончились», — призналась она.

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#суд
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#конфликт
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Молодая жена Цекало прервала молчание: почему Светлаков и Ургант отвернулись от семьи и с кем шоумен изменял законной жене
20 декабря 2024, 14:43

Александр Цекало (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин в последнее время привлекает внимание публики своими резкими изменениями. Она сильно похудела, что вызвало беспокойство у поклонников, ведь её фигура изменилась до неузнаваемости — из стройной красавицы она превратилась в измождённую худышку. Что стало причиной резкой потери веса супруги шоумена и как на самом деле живет семья Цекало расскажет «Радио 1».

Супруга Цекало изменила внешность


На свежих фотографиях у Дарины стали заметны оттопыренные уши, которые раньше не выделялись. Это заставило многих предположить, что женщина могла прибегнуть к пластической операции. Однако после долгого молчания Дарина решила ответить на слухи и опровергла домыслы о хирургическом вмешательстве.

Она объяснила, что изменения в её внешности связаны с резким снижением веса.

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«Мне жаль разочаровывать вас, но вот что происходит, когда вы худеете. Мои уши сейчас выглядят гораздо более выразительно», — рассказала она.

Дарина также отметила, что ранее ей приписывали множество других изменений во внешности, включая слухи о пластике груди и имплантах ягодиц.

«Теперь все внимание сосредоточено на моих ушах. Я просто перестала скрывать, что они такие, какие есть. Они мои», — поделилась супруга Цекало.

Дарина призвала прекратить насмешки над людьми из-за их фигуры и назвала обсуждения внешности пережитком прошлого.

Слухи о расставании


Дарина Эрвин и Александр Цекало (Фото:соцсети)

Напомним, ранее ходили слухи о возможном расставании Дарины и Александра Цекало. Они поженились в 2019 году в США, куда продюсер переехал ради своей новой семьи. В последнее время Дарина перестала публиковать фотографии с мужем в своем блоге, что вызвало дополнительные спекуляции.

Александр ради четвертой жены, младшей его на 30 лет, отказался от всего, что у него было. Он продал свой особняк на Рублевке за 430 миллионов рублей и разорвал отношения с такими друзьями, как Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

Измена жене и конфликт с коллегами


Отношения с Дариной начались, когда Цекало еще был женат на Виктории Галушке. Когда стало известно о его измене, Светлаков, Ургант и Мартиросян прекратили общение с продюсером.

Цекало признавался, что нашел любовь всей своей жизни, но потерял друзей из-за этого.

«К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» не смогли принять изменения в моей жизни. И как бы это ни звучало жестко, я не смогу с ними общаться. Это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я готов бороться до конца», — говорил он.

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#семья
#конфликт
#жизнь
#любовь
#операции
#продюсер
#шоу-бизнес
#статьи
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Седокова «подсадила» Яниса на секс: что на самом деле стало причиной суицида экс-супруга певицы, измены и шантаж
20 декабря 2024, 11:25

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Российская певица Наталья Штурм поделилась мнением о причинах суицида бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. По ее словам, у мужчины была сильная сексуальная зависимость от Седоковой, что могло сыграть роль в его трагической смерти. О том, кто обвинил певицу в смерти супруга и как они жили на самом деле расскажет «Радио 1».

Седокова «подсадила» Яниса на секс


Певица Наталья Штурм заявила, что Анна «подсадила» Яниса на качественный секс, что для женщины является мощной привязкой к мужчине. Однако разрыв отношений иногда приводит к серьезным последствиям.

Певица также вспомнила, что Седокова сама упоминала о том, как они проводили много часов в интимной близости. По мнению Штурм, такое количество любовных утех может быть ненормальным. Она добавила, что проблемы, возникшие у Тиммы, могли требовать обращения к специалисту, приводит ее слова издание «МК».

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Непростая семейная жизнь


В сентябре Анна Седокова вновь объявила о расставании с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Это заявление стало одним из многих, поскольку, по словам певицы, они расходились уже около 20 раз.

Чтобы вернуть свою жену, баскетболист прилетел из США в Москву, но был отвергнут. Он начал атаковать Анну в социальных сетях, намекая на суицид и оставляя комментарии с датой своей предполагаемой смерти под ее постами. Но даже это не сработало. Он также пытался обвинить ее в меркантильности, утверждая, что она его бросила из-за финансовых трудностей.

Самоубийство Тиммы Яниса

Янис Тимма (Фото: соцсети)

На следующее утро после празднования своего дня рождения Седокова узнала, что угрозы экс-супруга стали реальностью. В то время, как артистка отмечала свое 42-летие, ее бывший муж совершил суицид в расположенном рядом с ее домом хостеле.

Измены и слежка за мужем


Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию «Абзац» заявил, что причиной развода могли стать измены Тиммы. Ранее Анна прощала его похождения, но в какой-то момент это стало невыносимо. Она больше не могла закрывать на это глаза.
«Янис время от времени изменял. Анна долго терпела и делала вид, что ничего не происходит. Я знаю, что даже нанимала людей, чтобы следить за ним. Мне очень жаль Аню. Несмотря на развод, она по-настоящему его любила. У них были драматические отношения: они постоянно ругались, сходились и расходились», – отметил Дворцов.

По словам продюсера, Янис и Анна были очень близки и оба тяжело переживали проблемы в отношениях. Тимма не хотел разрыва брака. Хотя он и не был идеальным мужем, в его сердце все еще жила большая любовь к ней. Спортсмен и певица проводили много времени вместе, и, вероятно, он не собирался умирать, а хотел лишь привлечь к себе внимание.


История любви Седоковой и Яниса


Спортсмен и певица встретились в 2019 году на светском мероприятии. В то время Тимма был женат, и вместе с супругой Саной воспитывал годовалого сына Кристиана. Однако, встретив привлекательную звезду на открытии бара, баскетболист стал все меньше думать о своей семье.

Он начал ухаживать за Седоковой, проявляя интерес ненавязчиво. Например, он надел свитшот, подаренный в том же баре, и записал видео под песню Анны «Шантарам». Этот жест не остался незамеченным: звезда оценила и его талант, и внешность.

Супруга Яниса не могла смириться с предательством и открыто заявила о его измене. В социальных сетях она утверждала, что знала о романе уже полгода, в то время как муж уверял ее, что хочет сохранить брак. Когда он ушел, то заблокировал ее банковские карты, потребовал срочно подписать документы о разводе и выгнал из квартиры вместе с ребенком. Седокова также получила свою долю критики от соперницы.

В 2020 году, после роскошного предложения руки и сердца в Майами, пара отпраздновала свадьбу в «Барвиха Luxury Village».

Бывшего мужа Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве: последние дни, что известно о суициде
Бывшего мужа Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве: последние дни, что известно о суициде

Почему Анну Седокову называют «черной вдовой»


Это обидное прозвище не раз звучало в контексте трагических событий в жизни артистки. Дело в том, что она уже не впервые оказывается в роли вдовы. Первый брак Анны состоялся в период ее большого успеха в «ВИА Гре». Ее избранником стал футболист Валентин Белькевич.

Когда Анна забеременела, ее муж начал вести разгульный образ жизни: пропадал ночами, не скрывая своих любовниц, и развлекался в клубах, в то время как покорная жена надеялась на его возвращение. Она боялась разводиться, так как мама убеждала ее, что с ребенком на руках она останется одна и никому не будет нужна. Оставалось лишь ждать или искать Белькевича по ночным заведениям.

После рождения дочери Седокова вновь обрела уверенность в себе и решилась подать на развод. Ради дочери они поддерживали добрые отношения. Футболисту было 42 года, когда он неожиданно скончался из-за тромба в 2014 году.

Хотя прошло много лет после их расставания, Анну все равно окрестили «черной вдовой». Череда драматических событий завершилась большой трагедией, от которой роковая Анна долго не сможет оправиться.


«Подарок» на Новый год


Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Мнения звезд российского шоу-бизнеса по поводу недавних событий разделились, и некоторые из них шокировали общественность своими высказываниями. Например, актриса Эвелина Бледанс утверждала, что Янис Тимма сделал Седоковой «подарок на Новый год», предполагая, что теперь у певицы будет больше предложений на корпоративы.
«Аня покажет свою новую пластику на похоронах и на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году. Видимо, он сильно любил и в чем-то провинился. Теперь Аня будет везде, все корпоративы будут с ней», — заявила Бледанс в интервью с Дни.ру.

Эти слова вызвали шок у пользователей сети. Комментарии были полны недоумения и осуждения: «Как можно так говорить? У парня есть родители и близкие, для них это настоящая трагедия»; «Цинизм зашкаливает»; «Какой ужасный комментарий в такой страшной ситуации, не ожидала этого от актрисы»; «Ничего святого не осталось».

К критике присоединилась и юрист Екатерина Гордон, которая намекнула на странную реакцию близких спортсмена и выразила удивление по поводу высказываний Седоковой о жизни с Янисом.

«Вот ушел молодой парень Янис… Его близкие говорили, что "жили в аду", а не вспоминали о нем что-то хорошее… Удивительно, что акценты смещены. Как будто не важно, что рядом был глубоко несчастный человек, который так страдал, что решился на такой шаг», — отметила Гордон.

На защиту Анны Седоковой встала балерина Анастасия Волочкова, подчеркнув, что сейчас Анна нуждается в поддержке. Она призвала общественность не осуждать певицу и дать ей время пережить случившееся.

Новость о смерти Яниса Тиммы также затронула блогера Иду Галич, которая выразила соболезнования родителям спортсмена.

«Искренние соболезнования родителям, я знаю только его отца. Это ужасное горе, когда уходят такие молодые. Ане сил справиться с этим», — написала она в своем телеграм-канале.

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Однако вскоре Галич удалила пост, объяснив это тем, что увидела видеообращение Седоковой, в котором она просит не распространять информацию о смерти экс-супруга ради защиты своего маленького сына Гектора.

Тем временем пользователи сети начали требовать проверки Анны Седоковой по статье «Доведение до самоубийства». Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Некоторые недоброжелатели утверждают, что певица довела экс-супруга до истерики, игнорировала его звонки и отказывалась общаться с ним после развода. В результате страницы Анны в соцсетях подверглись нападкам и проклятиям.

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«Откуда эта ненависть?»: Анастасия Вертинская высказалась про эмиграцию российских звезд, как сейчас живет актриса
19 декабря 2024, 20:11

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В день своего рождения Анастасия Вертинская отправилась в Санкт-Петербург вместе со своей семьёй. Там она планирует отметить праздник в кругу близких: сына Степана, невестки и внуков.
Анастасия Александровна рассказала о программе, которую запланировали в Санкт-Петербурге: утром 19 декабря они сходили на службу в Казанский собор, так как это день памяти святого Николая Чудотворца. Затем семейство отправилось в Русский музей, где сейчас проходят интересные выставки. Анастасия Александровна и её семья хотят попасть на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре.

«Радио 1» расскажет о методах воспитания в известной семье и о том, что станет с наследием Александра Вертинского.

Воспитание в семье Вертинской


Вертинская ранее упоминала, что её любимая роль на данный момент — роль любящей бабушки. Сегодня у артистки четверо внуков, есть даже правнуки.

«Думаю, что нет никакой системы воспитания, кроме той, в которой ты сам был воспитан родителями. В моём детстве большую роль сыграл отец – Александр Николаевич Вертинский. Хоть он и редко бывал дома, потому что всё время ездил на гастроли, зарабатывал деньги для семьи. Но он любил с нами проводить время, читать нам с сестрой сказки Андерсена. Он был добрейший человек», — рассказала актриса в интервью с «КП».

Женщина добавила, что, как и её папа, она тоже много читает своим внукам. Кроме того, она призналась, что любит их баловать.

У старших внуков уже свои семьи и дети. На данный момент артистка воспитывает только семилетнего Луку, сына Степана Михалкова.

«Иногда я и мультики с ними смотрю. Мне больше нравятся наши старые мультфильмы, чем современные. Они более человечные», — сказала Анастасия Александровна.

Желание вернуться в профессию


Актриса ушла из театра и кино довольно рано. Однако сама Вертинская уверена — она ушла вовремя.

«Господь дает человеку не только профессию, в которой он реализуется. Он даёт нам жизнь, которая важней любой профессии. У меня есть семья, близкие, книги, которые хочу прочитать. Я живу очень гармоничной жизнью. Хотя люблю актерскую профессию, но всему своё время», — поделилась она.
Актриса начала сниматься в 15 лет. По её словам, она очень благодарная за возможность поработать с великими режиссерами.

«Но тех режиссеров, с которыми я работала когда-то, уже нет. Нет хороших современных драматургов, нет хороших пьес. У нас не пишут пьесы, где были бы интересные возрастные роли. Поэтому и желания вернуться в профессию у меня нет», — сообщила Вертинская.
Она также отметила, что актерская профессия требует огромных сил и энергии. При этом добавила, что не относится к тем артистам, которые стремятся умереть на сцене. Она предпочитает ходить в театры и чувствует себя гораздо комфортнее в зрительном зале, чем на сцене.

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Обидно за отца


«Недавно была на спектакле Александра Домогарова «Вертинский» в постановке талантливой Нины Чусовой. Блестящий спектакль, прекрасный Домогаров в роли Вертинского. Он не старается показать Александра Николаевича манерным, в отличие от многих других артистов, которых я видела в этой роли и которые всё время что-то… изображали», — сказала она.

Несмотря на распространённое мнение, Вертинский не был манерным артистом. На сцене он придерживался минимализма, используя лишь несколько выразительных жестов.

«Когда же я вижу актерское кривляние, мне становится обидно за отца. А Домогаров потрясающе нашел себя в Вертинском. Соединил свою актерскую судьбу с биографией Александра Николаевича. Сумел понять и передать его гражданскую позицию. Это важно сейчас», — высказалась Анастасия Александровна.

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Вертинская про актерскую эмиграцию


Актриса рассказала, что в эмиграции Александр Николаевич сильно страдал из-за разлуки с родиной. Он тосковал по России и писал песни о ней. Ностальгия стала его вдохновением.

Он стремился вернуться домой, однако ему разрешали сделать это только в 1943 году. В тяжёлые военные годы он провёл множество благотворительных концертов и выступал перед ранеными солдатами. Сегодня важно помнить об этом.

«Никто не ожидал, что актёры вообще захотят уехать. Поэтому их отъезд стал шоком. И дело не в том, кто, сколько и куда уехал. А в тех отголосках ненависти, которые доносятся оттуда. Откуда эта ненависть? Ведь эти актеры были благополучны в России. Как можно так высказывается о своей стране? Должна же быть какая-то порядочность», — считает женщина.

Александр Николаевич Вертинский, находясь в эмиграции, ни разу не позволил себе дурного слова о России. Спектакль «Вертинский» — прекрасный пример отношения к родине творческого человека. Вертинский – это русский интеллигент, поэт, композитор, певец, человек с огромной душой и сердцем.

Актриса добавила, что в эмиграции Александр Николаевич Вертинский никогда не позволял себе говорить плохо о России. Спектакль «Вертинский» служит ярким примером отношения творческого человека к своей Родине.

Наследие Александра Вертинского


Артистка поделилась своим желанием открыть музей Александра Вертинского. По её словам, большой архивный материал она уже передала в Литературный музей, который приобрёл интерьер рабочего кабинета Вертинского.

«На Проспекте мира стоит симпатичный зеленый особняк, в котором находится музей Серебряного века, это отдел Государственного литературного музея имени Даля. Там есть флигель. Мы бьемся за то, чтобы в этом флигеле был открыт музей Вертинского. Это могло бы стать интересным местом для города, где можно было бы проводить концерты, литературные вечера», — сказала она.

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Секрет молодости


Вертинская также рассказала о том, как она ощущает себя в 80 лет.

«Я не испытываю проблем из-за того, что мне исполняется 80 лет. В каждом возрасте есть своя прелесть. Дожить до глубоких лет — это тоже подарок судьбы. Страшна не старость, страшна дряхлость. Но пока я до неё не дожила», — отметила артистка.

Кроме того, она сообщила, что на завтрак у неё только чашечка кофе, которой ей хватает на полдня.

«Привычка плотно ужинать осталась у меня со времен работы в театре. Артист перед спектаклем ничего не ест. А после спектакля — наворачивает. Переедать на ночь, конечно, не надо. Но у каждого свой режим, просто прислушивайтесь к своему организму», — подчеркнула женщина.

Также она добавила, что еда для неё не особа важна.

«Я не стремлюсь быть подчеркнуто худой. А то, как я выгляжу — это просто хорошая генетика. Была бы другая генетика, возможно, с чем-то и поборолась бы. А сейчас – хорошо бы сохранить то, что дали родители», — сказала Вертинская.

Не ходит на светские мероприятия


Актриса поделилась, что ей с самого детства не нравятся шумные вечеринки. Поэтому и на светских мероприятиях найти артистку довольно сложно.

«Домой возвращаешься и думаешь: "черт-те чем занимался весь вечер, зачем?" Я люблю тишину, уединение, книги и узкий круг друзей и членов семьи», — рассказала Анастасия Александровна.

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Двоеженство, ранние браки и попытки самоубийства: как певица Светлана Владимирская променяла сцену на секту
19 декабря 2024, 18:34

Светлана Владимирская (Фото: соцсети)

Певица Светлана Владимирская стала известной в середине 1990-х годов, но на пике своей популярности неожиданно исчезла и присоединилась к сомнительной религиозной общине, которую многие считают сектой.
Несколько десятилетий спустя основателя общины арестовали, однако артистка по-прежнему остается преданной ему и его последователям. Почему звезда отказалась от успешной карьеры и что на самом деле происходило в этой общине — в материале «Радио 1».

Клеопатра

Светлана Владимирская, родившаяся 15 декабря 1968 года в Люберцах, с ранних лет демонстрировала выдающиеся музыкальные способности, унаследованные от родителей, обладавших хорошим слухом. С детства она посещала музыкальную студию, а после окончания школы поступила в Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции, где изучала специальность «Дирижер хора».

Юная артистка не только училась, но и активно выступала, подрабатывая в джазовом оркестре и ресторанах. Вскоре она собрала собственный коллектив под названием «Клеопатра», что стало первым шагом на пути к её сольной карьере. Светлана не ограничивалась лишь исполнением — она также писала свои песни, что подчеркивало её творческий потенциал.

Светлана Владимирская (архивное фото)

В 1992 году благодаря поддержке продюсера Марка Большого Светлана решает начать сольную карьеру. Уже через год мир увидел её дебютный альбом «Мальчик мой», который мгновенно завоевал популярность. Песни «Это сон» и «Дави на газ» стали настоящими хитами, а сама артистка была удостоена звания «Певица года».

Несмотря на то, что второй сборник «Город снов» не достиг такого же уровня успеха, Светлана Владимирская продолжала оставаться на пике популярности. Её талант и харизма привлекали внимание поклонников, делая её одной из ярчайших звезд музыкальной сцены 90-х.

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

Покинула мир шоу-бизнеса

Неожиданно после выхода третьего альбома Светлана Владимирская покинула мир шоу-бизнеса, уехав вместе с мужем-продюсером Марком в деревню в Красноярском крае. Своё решение она объяснила стремлением завести детей и усталостью от яркой, но изнурительной жизни на сцене.

«Были сомнения, стоит ли оставаться в шоу-бизнесе. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что сделала правильный выбор. Нет никаких сожалений о том, что переехала из Москвы и теперь живу здесь», — делилась Светлана в одном из интервью на федеральном канале.
Скоро журналисты выяснили, что её новое место жительства — это не просто деревня, а община «Церковь Последнего Завета», основанная Сергеем Торопом, известным как пророк Виссарион. Светлана стала частью этой общины и взяла на себя руководство хором, а позже открыла в деревне кафе и магазин.

«На первую его проповедь я попала благодаря друзьям-музыкантам. Позже мы начали встречаться уже самостоятельно, много беседовали, я задавала ему вопросы. То, что он говорил, трогало мою душу. Я поняла, что именно этого искала всю жизнь! В Сибири, под Минусинском, он собрал вокруг себя людей, близких к его учению. Вскоре я осознала, что должна уехать туда: мне необходимо было постоянно общаться с моим духовным учителем», — вспоминала певица.
Эта община располагалась в таёжных деревнях и насчитывала около пяти тысяч последователей. Именно здесь Светлана родила троих дочерей, ведь пророк поддерживал идею больших семей. Она была счастлива, что её дети растут в «новом обществе, свободном от зла и насилия, где воспитываются в светлом и добром мире».

Однако вскоре её брак с Марком закончился разводом: в общине она встретила художника Евгения Корнильцева и родила от него сына. Благодаря своему положению в общине Светлана пользовалась определёнными привилегиями: ей позволялось свободно уезжать и возвращаться.

В середине 2000-х годов она вернулась на эстраду и начала сниматься в телешоу и сериалах. Есть основания полагать, что заработанные деньги Светлана передавала пророку Виссариону, поддерживая его учение и общину.

Фото: istockphoto/Wirestock

Секта

Жители общины, основанной пророком Виссарионом, занимались сельским хозяйством, а в магазине можно было приобрести лишь крупы. Мясо и рыба были под строгим запретом. Пресса часто называла это место деструктивной религиозной организацией — сектой. Однако Светлана Владимирская категорически опровергала такие обвинения.

«Секта — это организация с ограничениями на вступление и выход. У нас этого нет. Мы — свободное общество. Если я захочу уехать, я уеду. Если решу вернуться в Москву — тоже без проблем. Никто меня не держит», — утверждала она.
По её словам, жизнь в этом «чистом» обществе способствовала здоровому образу жизни как физически, так и духовно: отсутствие телевизора, отказ от «лишней» пищи и стремление к позитиву.

Однако в 2020 году пророка Виссариона арестовали по подозрению в незаконной деятельности и психологическом насилии над членами общины. В ответ на это участники начали открыто говорить, что на самом деле происходило в этом «чистом» месте. Обязательное вегетарианство, которое не подходило многим по состоянию здоровья, приводило к тому, что женщины рожали детей с патологиями, а сами страдали от болезней почек.

Некоторые последователи отказывались от медицинской помощи, полагаясь на лечение, предлагаемое Виссарионом, даже если речь шла о раке или ВИЧ. Внутри общины процветали доносы, практиковалось двоеженство и ранние браки, на собраниях обсуждали интимную жизнь.

Кроме того, вход в общину был платным: многие продавали своё имущество и жильё ради вступления в это сообщество. Одним из таких случаев стала история Ольги Климовой, героини выпуска журналистки Ксении Собчак. Она лишилась дома и благополучия для себя и сына, что привело к расстройству личности у мальчика и его длительному пребыванию в психиатрической больнице. Среди участников общины были случаи попыток самоубийства, исчезновения людей и получение инвалидности.

Тревожные слухи

В 2020 году вокруг Светланы Владимирской начали ходить тревожные слухи: артистка исчезла с радаров, многие заговорили, что она находится в больнице с тяжелой формой коронавируса. Однако вскоре стало известно, что на самом деле звезда лечилась от другой болезни.

Как рассказала соседка Татьяна Лысенко, Светлана страдала от панкреатита и долгое время обращалась к медикам. После первой операции в Минусинске, где не оказалось необходимого оборудования, её перевезли в Красноярск — за 500 километров. К сожалению, это привело к осложнениям: у неё развился перитонит, потребовалась экстренная операция.

Позже сама Светлана вышла на связь и объяснила, что её проблемы были связаны с патологией кишечника. В отличие от многих других членов общины, она не избегала медицинской помощи.

«После первой операции прошло много времени, образовались спайки, поэтому мне потребовалось второе хирургическое вмешательство. Сейчас я уже дома, всё хорошо», — поделилась она.
Светлана отметила, что после болезни ей пришлось изменить свой образ жизни: теперь она строго придерживается рекомендаций врачей, ест по часам и небольшими порциями, а также исключила из рациона жареную, жирную и солёную пищу.

Светлана Владимирская (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

Продолжает активно участвовать в телевизионных проектах

Исполнительница хита «Мальчик мой» продолжает активно участвовать в телевизионных проектах. На днях она посетила студию Леры Кудрявцевой, где поделилась, что по-прежнему выступает на сцене и радует поклонников своим пением. Дочери Владимирской, Анастасия и Дарья, выбрали жизнь в столице, оставив родную деревню. Анастасия успешно работает фотомоделью, а Дарья — контент-мейкером. Что касается духовного наставника Виссариона, Светлана по-прежнему не считает его виновным в сложившейся ситуации. Певица уверена, что его просто оболгали.

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