Туристка оказалась в больнице с отказывающими органами после тату на девичнике в Европе
В испанской больнице с отказывающими органами оказалась британская туристка после тату на девичнике в Европе. Об этом пишет издание Daily Mail. Обозреватели указали, что девушке стало плохо спустя несколько минут после процедуры.
По информации журналистов, пострадавшая отдыхала в Бенидроме, когда решила набить татуировку. У 29-летней Поппи-Мэй Кратчли отказывают сердце, легкие и почки, сказано в материале. Медики оценивают ее состояние как критическое. По предположениям врачей, речь может идти о неизвестном уколе или бактериальной инфекции. Друзья девушки собирают деньги на оплату лечения.
Перед этим стало известно, что жительницу Махачкалы задержали за публикацию в соцсетях. Речь идет о статье об оправдании терроризма.
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