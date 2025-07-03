Туристка оказалась в больнице с отказывающими органами после тату на девичнике в Европе

03 июля 2025, 17:01

Daily Mail: Туристка оказалась в больнице в Испании с отказывающими органами

Фото: istockphoto/Kutredrig

В испанской больнице с отказывающими органами оказалась британская туристка после тату на девичнике в Европе. Об этом пишет издание Daily Mail. Обозреватели указали, что девушке стало плохо спустя несколько минут после процедуры.