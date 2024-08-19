На северо-востоке Москвы под машиной обнаружили гранату

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Гранату нашли под машиной Haval на северо-востоке города, сообщает агентство «Москва». На месте работают оперативные службы, машину оцепили.
По информации журналистов, боеприпас может использоваться в страйкболе, он розового цвета. Все произошло на улице Октябрьская в Марьиной Роще.
Ранее сообщалось, что в аварии, произошедшей в Стерлитамаке, погибла 18-летняя девушка. По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, выскочив на встречную полосу, а потом влетел в другую иномарку. Одна девушка погибла до приезда скорой, вторую госпитализировали.
Накануне информировали о ДТП с автобусом в Белоруссии, в результате которого пострадали два россиянина. Представитель посольства в Минске отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.
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Ранее сообщалось, что в аварии, произошедшей в Стерлитамаке, погибла 18-летняя девушка. По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, выскочив на встречную полосу, а потом влетел в другую иномарку. Одна девушка погибла до приезда скорой, вторую госпитализировали.
Накануне информировали о ДТП с автобусом в Белоруссии, в результате которого пострадали два россиянина. Представитель посольства в Минске отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.
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Никита Кротов