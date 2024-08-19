В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка

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ДТП в башкирском Стерлитамаке унесло жизнь 18-летней девушки, сообщает издание KP.RU «Уфа», со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Там сообщили, что молодой водитель Mitsubishi, не справившись с управлением, вылетел на встречку, а потом въехал в Renault Logan. Одна пассажирка скончалась до приезда медиков, вторую увезли в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Накануне сообщалось, что КамАЗ протаранил как минимум пять автомобилей на 45-м километре МКАД. Видео с места ДТП предоставил столичный Дептранс. В ведомстве водителям порекомендовали выбирать пути объезда из-за затрудненного движения.
Кроме того, в ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое граждан РФ.
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Накануне сообщалось, что КамАЗ протаранил как минимум пять автомобилей на 45-м километре МКАД. Видео с места ДТП предоставил столичный Дептранс. В ведомстве водителям порекомендовали выбирать пути объезда из-за затрудненного движения.
Кроме того, в ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое граждан РФ.
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Никита Кротов