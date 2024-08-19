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В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка

В Стерлитамаке в ДТП погибла 18-летняя девушка
19 августа 2024, 10:56
Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

ДТП в башкирском Стерлитамаке унесло жизнь 18-летней девушки, сообщает издание KP.RU «Уфа», со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Там сообщили, что молодой водитель Mitsubishi, не справившись с управлением, вылетел на встречку, а потом въехал в Renault Logan. Одна пассажирка скончалась до приезда медиков, вторую увезли в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне сообщалось, что КамАЗ протаранил как минимум пять автомобилей на 45-м километре МКАД. Видео с места ДТП предоставил столичный Дептранс. В ведомстве водителям порекомендовали выбирать пути объезда из-за затрудненного движения.



Кроме того, в ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое граждан РФ.

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В Красноярске подростки установили диван на самокаты и ездили по проезжей части
19 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/MichaelJay

В Красноярске подростки установили диван на самокаты и ездили по проезжей части. Об этом сообщило ГУМВД РФ по Красноярскому краю, пишет РИА Новости.
Сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях видеоролики, на которых группа молодых людей в центре города занималась опасными развлечениями. Согласно опубликованным кадрам, ребята установили на два самоката диван и катались по городу. На другом снимке изображен юноша, который шёл по дороге, предназначенной для автомобилей, и тянул за собой на веревке человека в ванне, оснащённой колёсами.

«Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска проводят проверку по факту опасных развлечений при управлении СИМ и передвижении по проезжей части», — отмечается в сообщении.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что в настоящее время полиция занимается установлением личностей тех, кто участвовал в этих опасных развлечениях. Административные меры будут приняты только в отношении водителей средств индивидуальной мобильности и пешехода, а пассажирам наказание не грозит.

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На северо-востоке Москвы под машиной обнаружили гранату
Гранату нашли под машиной Haval на северо-востоке Москвы
19 августа 2024, 10:58

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Гранату нашли под машиной Haval на северо-востоке города, сообщает агентство «Москва». На месте работают оперативные службы, машину оцепили.
По информации журналистов, боеприпас может использоваться в страйкболе, он розового цвета. Все произошло на улице Октябрьская в Марьиной Роще.

Ранее сообщалось, что в аварии, произошедшей в Стерлитамаке, погибла 18-летняя девушка. По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, выскочив на встречную полосу, а потом влетел в другую иномарку. Одна девушка погибла до приезда скорой, вторую госпитализировали.

Накануне информировали о ДТП с автобусом в Белоруссии, в результате которого пострадали два россиянина. Представитель посольства в Минске отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

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На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв, есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате взрыва на трубопроводе в Стерлитамаке
19 августа 2024, 10:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

Три человека пострадали в результате взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, пострадавшие являются сотрудниками предприятия. Уточняется, что они продували трубопровод, после чего случился взрыв и пожар.

Всех пострадавших доставили в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают экстренные службы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в детском лагере в Тульской области три школьника получили ожоги и травмы из-за неудачного химического опыта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Южно-Сахалинске военного приговорили к 8 годам за уклонение от службы
19 августа 2024, 10:49

Фото: istockphoto / Rawf8

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который был признан виновным в самовольном оставлении части, сообщили в Лента.ру.
Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, военный был лишён звания «старший прапорщик».

«Мужчину признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса РФ «Самовольное оставление части или места службы». Согласно материалам дела, 6 августа 2022 года военный без уважительной причины не вернулся в воинскую часть в Приморском крае и уехал в другой город», — говорится в материале.

Однако 28 февраля 2024 года он самостоятельно пришёл в военную комендатуру в Южно-Сахалинске.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил другого военного к шести с половиной годам лишения свободы за то, что он отдыхал от службы в течение двух лет.

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#суд
#город
#рф
#военные
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В Московской области началась акция «Встречная полоса»
19 августа 2024, 10:47

Фото: пресс-служба ГАИ МО

19 августа на территории Подмосковья стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое будет проводиться до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Мероприятие направлено на сокращение количества ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Именно этот опасный маневр приводит к самым тяжёлым последствиям дорожных аварий. На особом контроле инспекторов ДПС будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за выезд на встречную полосу для водителей предусмотрены штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

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Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей
19 августа 2024, 10:34

Фото: iStock/Denisfilm

Детектив из США попал за решетку из-за вуайеризма. Об этом сообщает NBC Miami.
42-летнего сотрудника полиции Джонни Матео арестовали после обвинений бывшей партнерши. По словам пострадавшей женщины, детектив снимал ее в порнороликах без ее ведома.

Уточняется, что она и Матео долгое время состояли в романтических отношениях, но при этом часто расставались и сходились. После очередного разрыва женщина решила поискать доказательства измен экс-партнера. В одном из кухонных ящиков она обнаружила два девайса, на которых оказались различные порновидео с ней и другими женщинами, которые Матео снимал в своем доме.

Женщина заявила, что не давала разрешения на съемку, более того, она даже не знала об этом. Правоохранители просмотрели материалы и определили, что камера была спрятана над комодом в спальне. Матео ожидает суд.

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Сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку
В поселке Краснобродский сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку
19 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Sinicakover

В поселке Краснобродский Кемеровской области сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку. Об этом проинформировала пресс-служба СУСК по региону.
Сообщается, что инцидент произошел по улице Грибной в пгт Краснобродский. Девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала собака. Ребенок получил раны от которых скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи провели осмотр места происшествия и назначили все необходимые судебные экспертизы. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Помимо этого, организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения правил содержания домашних животных.

Ранее сообщалось, что труп взрослого мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити». Сейчас специалисты извлекают труп из воды. Иных подробностей не приводится.

До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.

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Трех москвичей задержали за стриптиз под немецкие марши в Санкт-Петербурге
19 августа 2024, 10:15

Фото: istockphoto/blinow61

За танцы под немецкие марши задержали трех москвичей в Северной столице, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранителей. Видео с молодыми людьми попало в интернет.
«В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором несколько молодых людей ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны», — сообщили полицейские.

Известно, что участникам записи по 20 лет, четвертого человека ищут. Компания снимала штаны и вскидывала руку с нацистским приветствием, т.е. зиговала. Все задержанные раскаялись и списали свои действия на алкоголь. Стражи порядка решают вопрос о привлечении москвичей к ответственности.

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#россия
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Осуждённый за шпионаж в ДНР передавал данные сотруднику полиции на Украине
19 августа 2024, 09:54

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Владимир Краснобаев, осуждённый в Донецке на 11 лет за передачу координат российских военных Киеву, рассказал РИА Новости, что передавал сведения сотруднику полиции в посёлке Курахово, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР, в районе Марьинки.
Осуждённый рассказал, что вышел на связь с представителями украинской стороны через чаты в Telegram. Сначала он общался с девушкой, которая свела его с украинским полицейским.

«Он не представлялся, этот человек, но когда я уже зашёл в социальные сети, там было написано, когда мы обменялись номерами… Когда я смотрел новости, то тоже видел это имя, и там говорилось, что он полицейский в Курахово», — сообщил Краснобаев.

Оперативные мероприятия в отношении украинского полицейского, о котором рассказал Краснобаев, продолжаются.
Краснобаев был приговорён к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж (статья 276 Уголовного кодекса Российской Федерации).

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