Жителя округа Домодедово задержали за изготовление оружия

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Самодельные карабин и пистолет обнаружили подмосковные полицейские в гараже у 39-летнего жителя села Красный Путь городского округа Домодедово, там же хранились боевые патроны, части оружия и порох, сообщает пресс-служба областного глава МВД.
«В гараже у мужчины в ходе обыска нашли 14 предметов, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами и карабином, пластиковую бутылку с порохом, запчасти к оружию и свыше 400 патронов различного калибра, из которых 110 пригодны для стрельбы. Кроме того, среди найденного оружия один карабин и один пистолет системы Макарова являются самодельными», — говорится в сообщении.Против хозяина гаража завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, переделка или ремонт оружия» и оставили под стражей до суда.
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