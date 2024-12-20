В посёлке под Клином нашли неразорвавшуюся миномётную мину времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в ходе строительных работ в посёлке Нарынка городского округа Клин, опасную находку обезвредили специалисты Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О найденном боеприпасе в единую службу спасения «Система-112» сообщили рабочие. Взрывотехники прибыли на место и идентифицировали снаряд как 82-миллиметровую минометную мину времён ВОВ», — говорится в сообщении.Обезвреживать боеприпас на месте было слишком опасно, поэтому его поместили в специальный контейнер и перевезли на полигон, где и уничтожили.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли медикам попасть в квартиру в Дмитровском городском округе, где находилась обездвиженная женщина.
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