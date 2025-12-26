Мужчина с ножом ранил трех женщин в Париже
Мужчина с ножом атаковал трёх женщин на станциях третьей линии метро République, Arts et Métiers и Opéra в Париже. Об этом пишет Le Parisien.
Серия нападений произошла в промежутке с 16:15 до 16:45 по местному времени (18:15 – 18:45 МСК). По информации полицейского источника, одна из пострадавших была беременна, но все ранения оказались несерьёзными.
После совершения преступления злоумышленник скрылся, воспользовавшись линией метро № 8. Правоохранители быстро установили его личность благодаря системам видеонаблюдения: региональная служба безопасности транспорта (SRT) идентифицировала мужчину 2000 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции из‑за порчи имущества и иных правонарушений.
Полиция отследила подозреваемого по геолокации его мобильного телефона. Наблюдение вели вплоть до его дома в пригороде Парижа — городе Сарсель, где мужчину задержали.
По сведениям источника в полиции, версия о террористическом характере преступления исключена. Наиболее вероятная причина агрессии — психическое расстройство или крайне нестабильное психоэмоциональное состояние нападавшего.
