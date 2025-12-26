Достижения.рф

Мужчина с ножом ранил трех женщин в Париже

Фото: iStock/Diy1

Мужчина с ножом атаковал трёх женщин на станциях третьей линии метро République, Arts et Métiers и Opéra в Париже. Об этом пишет Le Parisien.



Серия нападений произошла в промежутке с 16:15 до 16:45 по местному времени (18:15 – 18:45 МСК). По информации полицейского источника, одна из пострадавших была беременна, но все ранения оказались несерьёзными.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, воспользовавшись линией метро № 8. Правоохранители быстро установили его личность благодаря системам видеонаблюдения: региональная служба безопасности транспорта (SRT) идентифицировала мужчину 2000 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции из‑за порчи имущества и иных правонарушений.

Полиция отследила подозреваемого по геолокации его мобильного телефона. Наблюдение вели вплоть до его дома в пригороде Парижа — городе Сарсель, где мужчину задержали.

По сведениям источника в полиции, версия о террористическом характере преступления исключена. Наиболее вероятная причина агрессии — психическое расстройство или крайне нестабильное психоэмоциональное состояние нападавшего.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0