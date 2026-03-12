Россиянин собирался взорвать высокопоставленного военного по указке Киева

12 марта 2026, 11:03

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Крыму

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по указке Киева планировал теракт против российского высокопоставленного военнослужащего в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.