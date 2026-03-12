Россиянин собирался взорвать высокопоставленного военного по указке Киева
Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по указке Киева планировал теракт против российского высокопоставленного военнослужащего в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Злоумышленник сам связался в мессенджере Telegram с представителями украинской террористической организации. Сначала он собирал информацию о военных, затем получил задание ликвидировать одного из них, взорвав его автомобиль.
Куратор назвал ему местоположение тайника со взрывчаткой, номер машины, адрес военнослужащего и дату покушения. Задержать мужчину успели до того, как он заложил бомбу. Уголовное дело возбудили по статьям о госизмене и подготовке к теракту.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Владимирской области, который готовил подрыв военной авиатехники по заданию украинских спецслужб.
