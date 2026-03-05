Достижения.рф

Петербуржца осудят за попытку предательства родины

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Белгородской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в попытке государственной измены. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.



Кроме того, ему вменяют покушение на участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, 25-летний житель Санкт-Петербурга намеревался вступить в запрещенное формирование.

Для этого в марте 2023 года он приехал в Белгородскую область, однако его задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь государственную границу РФ. Материалы дела направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Никита Кротов

