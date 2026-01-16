Медведь устроил себе логово под домом жителя Алтадены

16 января 2026, 13:17

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В американском городке Алтадена произошел курьезный случай. Житель обнаружил медведя, который выбрал подвал его дома для проживания. Крупный хищник весит более 250 килограммов и уже неделю живет в этом укромном месте. Об этом сообщает People.