Медведь устроил себе логово под домом жителя Алтадены
В американском городке Алтадена произошел курьезный случай. Житель обнаружил медведя, который выбрал подвал его дома для проживания. Крупный хищник весит более 250 килограммов и уже неделю живет в этом укромном месте. Об этом сообщает People.
Это не первый случай в городе. Ранее другой мужчина, Кеннет Джонсон, столкнулся с похожей проблемой. В декабре 2025 года медведь поселился под его домом на 37 дней. Из-за этого гражданину пришлось отключить газ перед католическим Рождеством. Он даже собирался подать в суд на Департамент рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии за медленное реагирование.
Ранее стало известно, что в Татарстане произошел неприятный случай в ледовом дворце. 23-летняя Эмилия оказалась под ударом конька, когда 17-летний подросток случайно сбил ее на льду.
