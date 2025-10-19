Жителя Уфы арестовали за организацию похищения бывшей жены

19 октября 2025, 15:52

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Москве заключил под стражу 62-летнего жителя Уфы, обвиняемого в организации похищения своей бывшей супруги с целью переоформления её имущества на своё имя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.