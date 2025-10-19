Жителя Уфы арестовали за организацию похищения бывшей жены
Суд в Москве заключил под стражу 62-летнего жителя Уфы, обвиняемого в организации похищения своей бывшей супруги с целью переоформления её имущества на своё имя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый решил похитить женщину, чтобы заставить её подписать документы на передачу имущества. Для этого он в Москве начал искать исполнителей, готовых совершить преступление за вознаграждение. Правоохранительные органы вскоре узнали о планах злоумышленника.
9 октября на автозаправочной станции на Алтуфьевском шоссе полиция провела оперативный эксперимент: сотрудники сообщили обвиняемому о готовности исполнить заказ и встретились с ним. Мужчина перевёл «исполнителям» предоплату в размере 300 тысяч рублей.
Кроме того, злоумышленник потребовал, чтобы похитители угрозами и насилием добились от потерпевшей обязательства по оформлению имущества на его имя. В качестве оплаты он обещал автомобиль BMW стоимостью более шести миллионов рублей.
В октябре, получив информацию о якобы совершённом похищении, обвиняемый приехал в загородный дом в Башкирии, где находилась его бывшая супруга – на самом деле под контролем правоохранителей. После этого мужчину задержали.
Он отказался признавать вину. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
