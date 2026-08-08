Стало известно, что могло погубить семью на лодке в Красноярском крае

08 августа 2026, 12:44

Спасатель Кочетов: у пропавшей под Красноярском семьи мог отказать мотор в лодке

Фото: Istock/cmeder

Член президиума ЦС ВОСВОД Юрий Кочетов высказал предположение о возможной причине исчезновения лодки с семьёй из трёх человек во время рыбалки в Красноярском крае. По его мнению, у судна мог отказать двигатель.





В беседе с «Абзацем» эксперт заявил, что у супругов и их восьмилетнего сына сохраняются шансы на спасение, если они держатся у реки и дождутся прибытия спасателей.



При этом Кочетов отметил, что неопытные отдыхающие часто пренебрегают правилами и не надевают спасательные жилеты. Их отсутствие многократно повышает риск для жизни.

«Жилеты люди не хотят надевать. Сейчас самая распространённая причина гибели — их отсутствие, когда люди на тех же сапбордах заплывают далеко и тонут. Если у лодки [пропавшей] семьи отказал мотор, их течением могло унести даже за 20 километров. Но если они всё ещё на речке, то без еды они прожить 40 дней могут, а попить могут из водоёма», — пояснил специалист.