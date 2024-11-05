Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам за участие в СВО

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В Узбекистане Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в российской спецоперации в рядах ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Из документов следует, что мужчина в мае 2023 года уехал в Россию, чтобы заработать денег. Позже он заключил контракт с Минобороны РФ и после военной подготовки в феврале текущего отправился в зону СВО. Там он получил ранение. После лечения уехал обратно на родину.
Таким образом, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за наемничество. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. При этом суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием. В Узбекистане за наемничество предусматривается наказание от пяти до десяти лет.
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Элина Позднякова