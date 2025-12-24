Достижения.рф

Два человека погибли в результате взрыва в доме престарелых в США

Фото: iStock/RamonCast

В Пенсильвании произошёл взрыв в здании дома престарелых, в результате которого несколько человек оказались в огненной ловушке. Об этом сообщает CNN.



На место происшествия оперативно прибыли спасатели и эвакуировали несколько человек на носилках. Ещё шестерым покинуть горящее здание помог неравнодушный очевидец, который первым бросился на помощь пенсионерам.

По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. В настоящее время специалисты уточняют окончательное количество пострадавших и погибших.

Ранее мощный взрыв прогремел на юге Москвы, в результате которого погибли два сотрудника дорожно-патрульной службы.

Александр Огарёв

