Два человека погибли в результате взрыва в доме престарелых в США
В Пенсильвании произошёл взрыв в здании дома престарелых, в результате которого несколько человек оказались в огненной ловушке. Об этом сообщает CNN.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и эвакуировали несколько человек на носилках. Ещё шестерым покинуть горящее здание помог неравнодушный очевидец, который первым бросился на помощь пенсионерам.
По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. В настоящее время специалисты уточняют окончательное количество пострадавших и погибших.
Ранее мощный взрыв прогремел на юге Москвы, в результате которого погибли два сотрудника дорожно-патрульной службы.
Читайте также: