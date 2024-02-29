Жителям Московской области назвали типичные фразы телефонных мошенников

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Телефонные мошенники, выманивающие деньги у доверчивых людей, могут выдавать себя за представителей организаций, правоохранительных органов или банков, отправлять фальшивые документы. Существует множество выражений, которые они применяют, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Самые распространённые фразы мошенников: «Оформлена заявка на кредит»; «Вас беспокоит сотрудник службы безопасности банка»; «Специальный безопасный счёт»; «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию»; «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция»; «Истекает срок действия сим-карты», а также «Продиктуйте код из СМС-сообщения», – уточнили в ведомстве.Как отметили в ГУРБ, схемы телефонного обмана постоянно изменяются. Мошенники подстраивают новые легенды под актуальную повестку, чтобы удержать собеседника любыми способами. Они стремятся напугать человека, не давая ему опомниться и положить трубку.
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Лора Луганская