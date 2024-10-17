Жителям Подмосковья рассказали о методах деятельности мошенников и защите от них

Фото: ГУРБ МО
Главное управление региональной безопасности Московской области подготовило информационный видеоролик для граждан с предупреждающей информацией о методах деятельности мошенников и способах защиты от них. Видео создано в рамках взаимодействия со Сбербанком России.
Цель – повышение финансовой грамотности на территории Подмосковья.
Первый звонок поступает от мошенников, представляющихся сотрудниками банка. Второй, как правило, поступает на следующий день от якобы сотрудника органов дознания, прокуратуры или Центробанка России.
Лжесотрудники разъясняют, что вчера мошенники пытались похитить деньги с карты. И для защиты от их действий или возврата похищенного мнимые правоохранители просят предоставить все необходимые данные для свободного доступа к финансовым онлайн-инструментам жертвы.
Многие люди попадаются на эту уловку. Реагировать на такие звонки не нужно, отметили в ГУРБ.
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Первый звонок поступает от мошенников, представляющихся сотрудниками банка. Второй, как правило, поступает на следующий день от якобы сотрудника органов дознания, прокуратуры или Центробанка России.
Лжесотрудники разъясняют, что вчера мошенники пытались похитить деньги с карты. И для защиты от их действий или возврата похищенного мнимые правоохранители просят предоставить все необходимые данные для свободного доступа к финансовым онлайн-инструментам жертвы.
Многие люди попадаются на эту уловку. Реагировать на такие звонки не нужно, отметили в ГУРБ.
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Лора Луганская