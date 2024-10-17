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Жителям Подмосковья рассказали о методах деятельности мошенников и защите от них

17 октября 2024, 11:15

Фото: ГУРБ МО

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Главное управление региональной безопасности Московской области подготовило информационный видеоролик для граждан с предупреждающей информацией о методах деятельности мошенников и способах защиты от них. Видео создано в рамках взаимодействия со Сбербанком России.
Цель – повышение финансовой грамотности на территории Подмосковья.

Первый звонок поступает от мошенников, представляющихся сотрудниками банка. Второй, как правило, поступает на следующий день от якобы сотрудника органов дознания, прокуратуры или Центробанка России.



Лжесотрудники разъясняют, что вчера мошенники пытались похитить деньги с карты. И для защиты от их действий или возврата похищенного мнимые правоохранители просят предоставить все необходимые данные для свободного доступа к финансовым онлайн-инструментам жертвы.

Многие люди попадаются на эту уловку. Реагировать на такие звонки не нужно, отметили в ГУРБ.

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#безопасность
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#гурб
#подмосковье
#центробанк
#московская область
Арестованный генерал Оглоблин в последней декларации заявил о доходе в 2 млн руб
28 октября 2024, 12:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Арестованный по делу о взятке бывший начальник Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин в 2020 году задекларировал около двух миллионов рублей дохода и две квартиры, следует из последней опубликованной декларации о доходах.
По документам Оглоблин заявил 1,9 миллионы рублей дохода и 752,3 тысячи рублей дохода у супруги. Также в декларации он указал две квартиры площадью 59,6 квадратных метров и 82,6 квадратных метров. Кроме того, на жену оформлен автомобиль KIA Sportage.

Версия следствия гласит, что в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил 10 миллионов рублей взятки от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

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#минобороны рф
#доходы
#взятка
#арест
#декларация
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Суд вынес приговор мигрантам, убившим подростка в Челябинске
28 октября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

В Челябинском областном суде озвучили приговор мигрантам из Таджикистана, которые весной 2023 года убили подростка по имени Игорь около ТРК «Космос». Они получили различные сроки заключения — от четырёх с половиной до 18 лет.
Самое суровое наказание — 18 лет колонии строгого режима — получил Шахром Миров. Именно он нанёс подростку удар ножом, ставший смертельным, сообщает «КП Челябинск». Таир Джалилов получил девять с половиной лет колонии общего режима. Сабурову и Сатторову суд назначил по 14 лет колонии общего режима. Имомов и Ахмадов получили по пять с половиной лет, а Хушет Одинаев — четыре с половиной года общего режима.

Напомним, конфликт произошёл из-за буллинга в социальной сети. Одному из близнецов Джалиловых написали с поддельного аккаунта и поиздевались над ним. Он с друзьями пошёл к местному компьютерному клубу разбираться. Были назначены несколько «стрелок», на одну из них пришёл Игорь в качестве участника группы поддержки. Разговор сначала шёл мирно, но внезапно показалась толпа молодых мигрантов с палками и арматурой. У кого-то в руках блестел нож.

Местные стали разбегаться, побежал и Игорь. Миров догнал его и ударил ножом в грудь. Подбежали другие и принялись добивать окровавленного подростка. Он скончался до приезда скорой помощи. Всех участников избиения довольно быстро разыскали и задержали. Одного из них пришлось доставлять из Таджикистана, куда он успел уехать.

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#суд
#конфликт
#нож
#наказание
#челябинск
#удар
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76 лет колонии суммарно получили мигранты, убившие подростка в Челябинске
В Челябинске суд дал убившим подростка мигрантам от 4,5 до 18 лет колонии
28 октября 2024, 11:46

Фото: iStock/Zolnierek

Челябинский областной суд вынес приговоры мигрантам, обвиняемых по делу об убийстве 17-летнего подростка в драке около торгового центра в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, в апреле прошлого года у главного входа в ТРК «Космос» между двумя компаниями молодых людей вспыхнул конфликт из-за публикации в интернете. Во время драки обвиняемый Шахром Миров нанёс молодому человеку как минимум пять ударов руками по голове, телу и конечностям. После этого он со своим другом скрылся с места преступления.

В тот же вечер компании снова собрались на парковке около торгового центра. Обвиняемые, выкрикивая угрозы, побежали в сторону потерпевших. Они бросали в них камни и палки. После Мирову удалось догнать одного из парней и ударить его ножом. Затем к избиениям молодого человека присоединились ещё трое лиц. В итоге подросток скончался на месте от полученных травм.

Решением суда Миров был приговорён к 18-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ещё двое обвиняемых, участвующих в избиении погибшего, получили по 14 дет тюрьмы. Четвёртый обвиняемый с учётом ограничений, установленных законодательством для наказания несовершеннолетних, приговорён к 9,5 годам лишения свободы.

Также ещё четверых участников драки приговорили к 5,5 годам, 5 годам и 4,5 годам колонии.

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#челябинск
#суд
#мигранты
#убийство
#драка
#тюрьма
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Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
В Москве мигрант напал на девушку и попытался изнасиловать её
28 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В центре Москвы мигрант напал на девушку и попытался изнасиловать её. Об этом сообщает телеканал НТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что это произошло вечером 25 октября в одном из скверов Таганского района города. Мужчина сначала вырвал телефон из рук девушки, затем совершил насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать её. Однако пострадавшую спасли оперативно прибывшие на место полицейские.

Злоумышленника задержали на месте. Им оказался гражданин Узбекистана. По сообщениям Следственного комитета, мужчине предъявили обвинения сразу по трём уголовным статьям: грабеж, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование.

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#полиция
#задержание
#обвинение
#уголовное дело
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Показания против Шамарина и 10 миллионов: что известно об аресте ранее судимого генерала Минобороны РФ Оглоблина
Генерала Минобороны Оглоблина арестовали по делу о взятке в размере 10 млн
28 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/Diy1

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего начальника Главного управления связи Министерства обороны России генерал-майора Александра Оглоблина.
Сообщается, что его обвиняют в получении взятки на сумму 10 000 000 рублей в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Подробнее, что известно об арестованном, расскажет редакция «Радио 1».

Генерала ВС РФ Оглоблина арестовали за взятку

Согласно версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей открытого акционерного общества «Пермский телефонный завод «Телта» взятку свыше 10 000 000 рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку средств связи для нужд Минобороны России.

Экс-начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку
Экс-начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку
«По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении СК.

Максимальное наказание

Согласно части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, за получение взятки в крупном размере в рамках государственного оборонного заказа предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возможным штрафом до семидесятикратной суммы взятки.

Александр Оглоблин ранее уже был судим

В 2022 году Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 года колонии строгого режима за хищение 1,6 миллиарда рублей.

Следствие установило, что с декабря 2013 года по март 2018 года генерал участвовал в систематических махинациях, завышая расходы по госконтрактам акционерного общества «Воентелеком» на поставку спецтехники для военного ведомства.

В августе этого года стало известно, что Мосгорсуд освободил Оглоблина из колонии, заменив ему неотбытый срок на исправительные работы. Отмечается, что он дал показания по делу генерала Вадима Шамарина. В итоге Шамарин 22 мая был арестован по обвинению в получении взяток на сумму не менее 36 000 000 рублей.

Серия громких арестов

Весной 2024 года началась серия арестов высокопоставленных чиновников Минобороны России по обвинениям во взятках и хищениях.

Первым задержали замминистра Тимура Иванова, за ним последовали бывшие замминистры Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также генерал-майор Иван Попов.

В мае арестовали генерал-лейтенанта Шамарина. Помимо этого, под стражей находятся гендиректор завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.

В октябре суд оштрафовал Сергея Слюсаря, бывшего начальника отдела ГУС, за получение взятки в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора.

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#суд
#следствие
#вс рф
#минобороны
#ск
#статьи
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В Москве задержали организаторов незаконного игорного бизнеса
28 октября 2024, 10:42

Фото: iStock/Diy1

Организаторы незаконного игорного бизнеса в Москве задержаны при участии СОБР Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе силовой структуры.
Отмечается, что сотрудники МВД России и Следственного комитета при поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

Выяснилось, что ими было оборудовано помещение на северо-западе Москвы, где проводились азартные игры с использованием оборудования, которое запрещено к эксплуатации вне игорной зоны.

Оперативники провели обыски по данному адресу и местам проживания фигурантов дела. В результате были изъяты игорное оборудование, деньги, различная атрибутика и электронные средства. Также было обнаружено огнестрельное оружие и, по предварительным данным, наркотические вещества. По делу будут проведены судебные экспертизы.

В настоящее время сотрудниками силовых ведомств продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств преступления и лиц, выступающих возможными соучастниками.

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#мвд
#следственный комитет
#росгвардия
#задержание
#игры
#бизнес
#обыски
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«Сама заливает себя нечистотами»: суд вынес неожиданное решение по делу учительницы
Суд признал виновной женщину, которую заливает нечистотами соседка сверху
28 октября 2024, 10:17

Фото: iStock/AMilkin

Учительница из Кабардино-Балкарии, которую в течение полутора лет заливала нечистотами соседка сверху, признана виновной. Такое решение вынес суд, пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что педагог Зульфия Саламова оказалась в трудной жизненной ситуации и осталась на улице с двумя детьми. Материнского капитала хватило только на небольшую квартиру в старом доме в селе Пролетарское. Почти одновременно с ней этажом выше заселилась женщина, которая по непонятным причинам срезала и заварила трубу стояка. С тех пор в квартиру Саламовой текут все нечистоты, которые должны попадать в канализацию.

Специалисты, проводившие экспертизу, и администрация населённого пункта встали на сторону учительницы. Однако суд занял сторону соседки и обвинил Саламову в том, что она якобы сама заливает квартиру своими же отходами. При этом женщина потратила уже 300 тысяч рублей на проведение ремонта.

Также Саламова утверждает, что соседка неоднократно нецензурно обзывала её и сына в ходе разбирательств. Учительница собирается обжаловать решение суда.

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#суд
#россия
#учитель
#обвинение
#соседи
#женщина
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Женщина проснулась среди ночи у себя дома и увидела незнакомца возле кровати
В США женщина проснулась ночью у себя дома и увидела стоящего над ней незнакомца
28 октября 2024, 10:13

Фото: iStock/artolympic

Жительница Соединенных Штатов Америки ночью увидела незнакомца в своем доме. Об этом информирует Oregon Live.
Сообщается, что 50-летняя Энн Клайн из Портланда неожиданно проснулась около четырех утра в воскресенье. Открыв глаза, она обнаружила, что над ней стоит незнакомец. На нем была голубая вязаная шапка, светлая кофта и темные джинсы.

Женщина спросила у него, что он делает в ее доме. Мужчина ответил, что якобы проживает в нем, поскольку она сдала ему комнату. В ответ на это Клайн начала звонить в полицию. Тогда мужчина стал стирать свои отпечатки с дверных ручек, после чего вышел через боковую дверь.

Злоумышленником оказался 39-летний Брэндон Брэдли Белл, он ранее уже имел судимости за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия в 2015 и 2016 годах.

Отмечается, что Белл забирался в дома женщин ночью, наблюдал за ними во сне, а иногда даже трогал их и занимался эксгибиционизмом. Брэндон Брэдли Белл отсидел шесть лет в тюрьме, теперь ему грозит новый срок.

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#женщина
#сочи
#мужчина
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Экс-начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку
СК возбудил дело в отношении экс-начальника управления связи Минобороны Оглоблина
28 октября 2024, 10:01

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил более 10 миллионов рублей от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.

Оглоблин арестован по ходатайству следствия 235-м гарнизонным военным судом.

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#минобороны рф
#арест
#взятка
#уголовное дело
#следственный комитет
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