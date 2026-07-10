Потоки воды унесли женщину в Пермском крае
Из-за обильных осадков в Пермском крае возникла угроза жизни женщины. Источник РЕН ТВ сообщает, что её могло унести бурным потоком воды.
ЧП произошло в селе Кын. Уровень воды в реке Бобылевка резко поднялся, а за 12 часов осадков выпало 30 мм осадков, а за сутки показатель достиг 80 мм.
В результате разлива реки пострадала инфраструктура населённого пункта. Грунтовая дорога оказалась размыта, также специалисты зафиксировали ущерб фундаменту одного из жилых домов. Женщина до сих пор не найдена — очевидцы предполагают, что она могла оказаться в зоне действия водного потока. Согласно прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 13 июля в регионе вновь ожидаются сильные ливни.
Ранее непогода накрыла Подмосковье. Циклон двигается в сторону столицы и может внести коррективы в планы москвичей на выходные.
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