Десятки человек пострадали из-за влетевшего в толпу автомобиля
Неизвестный на автомобиле протаранил толпу в Лос-Анджелесе. Травмы получили минимум 20 человек, пять из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает пожарная служба города.
Инцидент произошел утром 19 июля на бульваре Санта-Моника в районе Восточного Голливуда. На данный момент неизвестно, намеренно ли водитель направил машину в скопление людей. Его личность также пока не установлена. Состояние около 10 пострадавших оценивается как стабильное.
По словам очевидцев, на месте происшествия была слышна стрельба. Ведомство по этой информации подробностей не приводит.
Ранее сообщалось, что на ярмарке в Германии фейерверк влетел в толпу и взорвался.
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