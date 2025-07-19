Десятки человек пострадали из-за влетевшего в толпу автомобиля

19 июля 2025, 14:47

В Лос-Анджелесе из-за влетевшего в толпу автомобиля пострадали 20 человек

Фото: iStock/MattGush

Неизвестный на автомобиле протаранил толпу в Лос-Анджелесе. Травмы получили минимум 20 человек, пять из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает пожарная служба города.