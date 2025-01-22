«Не исправился»: Суд отказал Стрелкову в освобождении из-за плохой характеристики из ИК №5

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Суд отклонил ходатайство Игоря Стрелкова (Гиркина) об освобождении его из колонии. Причиной стало получение отрицательной характеристики на осуждённого, полученной от администрации ИК № 5 в Киирово-Чепецке, где он отбывает срок.
В документе указано, что Стрелков в колонии состоит на внутреннем профилактическом учёте как лицо, придерживающееся экстремистской идеологии, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме того, свою вину он не признаёт, не заметно, чтобы осуждённый слишком раскаивался в содеянном. Также он не считает труд средством для исправления и баламутит других заключённых, которые пока ещё занимают неопределённую позицию.
Ему неоднократно делались замечания по поводу таблеток в прикроватной тумбочке, которые хотя и разрешены ему лечащим врачом, однако хранятся не надлежащим образом. На основании всего вышеизложенного начальство исправительного учреждения считает, что цель исправления не достигнута, а Стрелков вполне может снова заняться преступной деятельностью.
Этих аргументов судье вполне хватило. В замене наказания на более мягкое Стрелкову было отказано. Его адвокаты рассказали, что новое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) будет подано летом, когда истечёт срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.
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Ему неоднократно делались замечания по поводу таблеток в прикроватной тумбочке, которые хотя и разрешены ему лечащим врачом, однако хранятся не надлежащим образом. На основании всего вышеизложенного начальство исправительного учреждения считает, что цель исправления не достигнута, а Стрелков вполне может снова заняться преступной деятельностью.
Этих аргументов судье вполне хватило. В замене наказания на более мягкое Стрелкову было отказано. Его адвокаты рассказали, что новое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) будет подано летом, когда истечёт срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.
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Александр Бойцов