Живодер решил позабавиться и выкинул котят из окна
В Энгельсе Саратовской области неизвестный выбросил трех новорожденных котят с восьмого этажа дома. Инцидент произошел на 1-м Студенческом проезде на глазах у прохожих, пишет Mash.
По словам местных жителей, это уже не первый случай жестокого обращения с животными в этом доме. В конце августа прошлого года из того же окна выбросили кошку с котом.
После падения кошка получила тяжелые травмы и погибла, а примерно через полчаса из окна выбросили кота. Обоих животных доставил в платную ветеринарную клинику неравнодушный сосед, однако спасти их не удалось. Свидетелями произошедшего стали дети.
Жильцы предполагают, что к случившемуся может быть причастен их сосед Александр. С их слов, недавно у него родились котята.
Читайте также: