Достижения.рф

Живодер решил позабавиться и выкинул котят из окна

Mash: Живодер выкинул котят из окна для забавы в Саратовской области
Фото: istockphoto/Alexandr Lebedko

В Энгельсе Саратовской области неизвестный выбросил трех новорожденных котят с восьмого этажа дома. Инцидент произошел на 1-м Студенческом проезде на глазах у прохожих, пишет Mash.



По словам местных жителей, это уже не первый случай жестокого обращения с животными в этом доме. В конце августа прошлого года из того же окна выбросили кошку с котом.

После падения кошка получила тяжелые травмы и погибла, а примерно через полчаса из окна выбросили кота. Обоих животных доставил в платную ветеринарную клинику неравнодушный сосед, однако спасти их не удалось. Свидетелями произошедшего стали дети.

Жильцы предполагают, что к случившемуся может быть причастен их сосед Александр. С их слов, недавно у него родились котята.

Никита Кротов

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