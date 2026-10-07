Живодер решил позабавиться и выкинул котят из окна

07 октября 2026, 12:14

Mash: Живодер выкинул котят из окна для забавы в Саратовской области

Фото: istockphoto/Alexandr Lebedko

В Энгельсе Саратовской области неизвестный выбросил трех новорожденных котят с восьмого этажа дома. Инцидент произошел на 1-м Студенческом проезде на глазах у прохожих, пишет Mash.