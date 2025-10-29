На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца в одной квартире
В Петропавловске-Камчатском 35-летний мужчина оказался в центре скандала. Он поставил на фиктивный миграционный учет 31 иностранного гражданина. Это произошло в период с 26 сентября по 3 октября 2025 года, пишет РИА Новости.
Все они зарегистрированы по адресу на улице Суворова. За свои действия злоумышленник получал ежемесячные денежные выплаты. Полиция возбудила уголовное дело против подозреваемого. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. По закону, мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае 39-летний мужчина зарегистрировал у себя дома сотни мигрантов за денежное вознаграждение. За каждую фиктивную прописку злоумышленник ежемесячно получал примерно по две тысячи рублей.
