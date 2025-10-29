На Камчатке выявили фиктивную постановку на учет 31 иностранца в одной квартире

29 октября 2025, 07:11

Фото: iStock/shakzu

В Петропавловске-Камчатском 35-летний мужчина оказался в центре скандала. Он поставил на фиктивный миграционный учет 31 иностранного гражданина. Это произошло в период с 26 сентября по 3 октября 2025 года, пишет РИА Новости.