Жизнь подростка оказалась на волоске после поездки на питбайке

21 июня 2026, 15:34

Петербургские врачи спасают подростка с ожогами 100% тела после ДТП на питбайке

Фото: iStock/Osobystist

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 17-летнего питбайкера, получившего ожоги почти 100% тела после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».