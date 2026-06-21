Жизнь подростка оказалась на волоске после поездки на питбайке
В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 17-летнего питбайкера, получившего ожоги почти 100% тела после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Авария произошла 20 июня вблизи деревни Буреги Новгородской области. По версии следствия, водитель вместе с 16-летней пассажиркой совершил опасный маневр во время движения, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. После удара питбайк загорелся.
Пострадавшего сначала доставили в Старорусскую ЦРБ, а затем перевели в специализированную клинику Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. В настоящий момент он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали глубокие ожоги третьей и четвертой степени, открытую черепно-мозговую травму и переломо-вывих бедра.
Прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства оценят качество дорожного покрытия на участке и установят, как транспортное средство оказалось у несовершеннолетнего.
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