Журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск — МВД

«Суд окончательно назначил Лику наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Восемь лет колонии общего режима также получила его сообщница — 24-летняя жительница Москвы Вероника Грабанчук», — сказал собеседник агентства.

В январе-июне 2023 года Лик и Грабанчук, по версии следствия, расфасовывали наркотики, которые в тайниках-закладках размещала девушка. Дома у Лика нашли мефедрон и МДМА. Он вину не признал, а Грабанчук признала.





В июне 2022 года Лик арестовали по обвинению в производстве и сбыте, а также в хранении наркотиков. Мать Лика уточнила, что её сын с 12 лет служил в ВВС США и последние 10 лет жил в России, сотрудничая с российскими рок-группами.