Журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск — МВД

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Журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма, объявили в розыск. Это следует из карточки, опубликованной на сайте ведомства.
«Прокопьева Светлана Владимировна. 01.10.1979 г. р. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении, однако статья при этом не указана.
В феврале 2019 года на журналистку открыли дело о публичных призывах к осуществлению терактов и публичном оправдании терроризма.
В 2020 суд назначил Прокопьевой штраф в полмиллиона рублей. В сентябре прошлого года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских войск. С июня 2023 года женщина находится в реестре иноагентов. Сейчас она проживает за границей.
*Признана иноагентом в РФ.
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