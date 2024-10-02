Экс-министр ЛНР найден мертвым в Подмосковье

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Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Причины его смерти пока не разглашаются.
Константин Завизенов родился в Перми и окончил Пермский государственный технический университет в 1996 году. Он занимал различные руководящие посты в российских энергетических структурах, в том числе в «Росэнергоатоме» и «Интер РАО ЕЭС», а с 2010 по 2016 годы занимался вопросами внутреннего контроля и управления рисками в этих организациях.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах незнакомец предложил школьнице подвезти её до дома и увёз в неизвестном направлении. Девочка спаслась, на полном ходу выпрыгнув из машины похитителя.
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Константин Завизенов родился в Перми и окончил Пермский государственный технический университет в 1996 году. Он занимал различные руководящие посты в российских энергетических структурах, в том числе в «Росэнергоатоме» и «Интер РАО ЕЭС», а с 2010 по 2016 годы занимался вопросами внутреннего контроля и управления рисками в этих организациях.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах незнакомец предложил школьнице подвезти её до дома и увёз в неизвестном направлении. Девочка спаслась, на полном ходу выпрыгнув из машины похитителя.
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Елена Перлова