Журналистов Reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам шести месяцем лишения свободы журналистов агентств Reuters, Associated Press и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК)**. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.