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Журналистов Reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**

В Москве суд осудил журналистов Reuters, AP и Sota Vision* на пять лет
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам шести месяцем лишения свободы журналистов агентств Reuters, Associated Press и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК)**. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что на скамье подсудимых находились журналисты издания Sota Vision* Артём Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Reuters Константин Габов и видеожурналист, сотрудничавший с Associated Press, Сергей Карелин.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил суд вынести приговор о лишении свободы на пять лет и одиннадцать месяцев. Разбирательство проходило в закрытом формате.

Журналистов обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе.

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*организация признана Минюстом РФ иноагентом
**организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
***признан иноагентом
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#москва
#экстремизм
Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании
Daily Mail: британец умер во время мальчишника в Испании
15 апреля 2025, 19:29

Фото: iStock/ bernardbodo

Британский турист поехал на мальчишник в Испанию и не выжил во время бурной ночи, сообщила газета Daily Mail.
29-летний Оливер Холройд отдыхал в баре на курорте Бенидорм вместе с папой и товарищами 22 марта. Вдруг он потерял сознание и упал с высокого стула. Очевидцы события и врачи предпринимали попытки реанимировать его более часа, однако мужчина скончался на месте происшествия.

Уточнялось, что в мае Оливер должен был заключить брак со своей девушку Пейдж Уайтли. Вместе с тем у покойного остался маленький сын.

«Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным. Когда люди приходят сюда, они обо всем забывают, много пьют, принимают много веществ и могут увлечься, им нужно стараться избегать этого», — делился аргентинец Гастон, который трудится в Бенидорме с 16 лет.

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Петербуржец приставил пистолет ко лбу несовершеннолетней за отказ выпить с ним пиво

Убитый 15-летней дочерью москвич избивал её и имел проблемы с наркотиками

В Выборге подросток после знакомства в сети с девочкой совершил поджог на железной дороге
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#происшествия
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Петербуржец приставил пистолет ко лбу несовершеннолетней за отказ выпить с ним пиво
15 апреля 2025, 18:45

Фото: iStock/ Evgenii Palitsyn

В Санкт-Петербурге мужчина приставил пистолет ко лбу 17-летней сотрудницы одного из ресторанов быстрого питания в торговом центре «Лондон Молл‭» за отказ пойти к нему домой выпить пива, сообщил телеканал 78.ru.
Все случилось недалеко от торгового центра, который расположен на улице Коллонтай. Петербуржец стал настойчиво предлагать несовершеннолетней пойти выпить с ним пива, а после того, как девушка отказала, приставил к ее голове что-то, похожее на пистолет. Потом он объявил, что пошутил, и ушел.

Полицейские задержали петербуржца. Им оказался безработный 66-летний житель Невского района. В скором времени мужчину передадут следственным органам для проведения процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что убитый 15-летней дочерью отец-одиночка регулярно избивал девочку и имел проблемы с наркотиками. Одноклассники и друзья школьницы рассказали, что девочка в последнее время была очень тихой и никогда не жаловалась на проблемы в семье. Замкнутой 15-летняя Алиса стала после того, как отец начал её регулярно избивать.

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Убитый 15-летней дочерью москвич избивал её и имел проблемы с наркотиками
15 апреля 2025, 15:32

Фото: iStock/Paul Gorvett

Убитый 15-летней дочерью отец-одиночка регулярно избивал девочку и имел проблемы с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Одноклассники и друзья школьницы рассказали, что девочка в последнее время была очень тихой и никогда не жаловалась на проблемы в семье. Замкнутой 15-летняя Алиса стала после того, как отец начал её регулярно избивать. Лишь после этого она пару раз упомянула о плохом отношении со стороны родителя.

Одна из подруг школьницы также отметила, что с матерью у девочки были хорошие отношения, а вот с отцом они не ладили и часто ссорились дома. Недавно отец снова поднял руку на дочь.

Несмотря на то, что Алиса закрытый ребёнок, все учащиеся, даже новенькие, знали о проблемах в её семье.

Несколько детей даже подтвердили, что у её отца также были проблемы с наркотиками, и девочка хотела сдать его в полицию при первом удобном случае.

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#москва
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В Выборге подросток после знакомства в сети с девочкой совершил поджог на железной дороге
В Выборге мошенники заставили подростка совершить поджог на железной дороге
15 апреля 2025, 14:23

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Выборге полиция задержала 14-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Отмечается, что молодой человек по заданию телефонных мошенников совершил поджог электрообогрева стрелочного перевода на перегоне Выборг – Пригородная.

В ходе допроса задержанный рассказал, что в интернете познакомился с девочкой, которая попросила прислать ей данные о его местонахождении. После этого с мальчиком связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и стал угрожать возбуждением уголовного дело за отправку геоданных. Под давлением со стороны мужчины юноша согласился пойти на преступление.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта.

Ранее по схожей схеме развели 13-летнего подростка, который совершил поджог в ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подросток
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ФТС: Туристка хотела вывезти в Китай бивни моржа в нижнем белье
15 апреля 2025, 14:15

Фото: iStock/ Lesia Kapinosova

Туристка предприняла попытку вывезти из РФ в Китай три килограмма бивней моржа в трусах. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Телеграм-канале.
50-летняя женщина следовала на автобусе в Маньчжурию. Во время проверки в пункте пропуска «Забайкальск» туристка заметно нервничала и этим выдала себя.

На досмотре читинские таможенники обнаружили у нее четыре бивня моржа весом практически три килограмма. Два деривата женщина прикрепила чулками к талии, а другие спрятала в нижнем белье.

Туристка поделилась, что приобрела бивни на рынке в Забайкальске, дабы изготовить поделки.

«О том, что при вывозе требуются разрешительные документы, она не знала», — говорилось в сообщении.

В отношении гражданки возбудили два дела по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдении запретов и ограничений.

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