Журналистов Reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**

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Нагатинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам шести месяцем лишения свободы журналистов агентств Reuters, Associated Press и издания Sota Vision* по делу о сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК)**. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что на скамье подсудимых находились журналисты издания Sota Vision* Артём Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Reuters Константин Габов и видеожурналист, сотрудничавший с Associated Press, Сергей Карелин.
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил суд вынести приговор о лишении свободы на пять лет и одиннадцать месяцев. Разбирательство проходило в закрытом формате.
Журналистов обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе.
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*организация признана Минюстом РФ иноагентом
**организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
***признан иноагентом
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил суд вынести приговор о лишении свободы на пять лет и одиннадцать месяцев. Разбирательство проходило в закрытом формате.
Журналистов обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе.
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*организация признана Минюстом РФ иноагентом
**организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
***признан иноагентом
Анастасия Чинкова