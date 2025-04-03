Отца иноагента Волкова* подозревают в финансировании ФБК**

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Уголовное дело о финансировании экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) ** возбуждено в отношении задержанного в Екатеринбурге отца иноагента Леонида Волкова*.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Волков-старший был задержан утром 1 апреля в столице Урала по подозрению в финансировании ФБК**.
Ранее в доме родителей бывшего главы ФБК** Леонида Волкова* проводили обыск.
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* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
Ранее в доме родителей бывшего главы ФБК** Леонида Волкова* проводили обыск.
Читайте также:
Бывший глава ФБК* Волков** должен приставам почти 240 тысяч рублей
ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*
Кардиохирурга из Москвы осудили на четыре года за финансирование ФБК*
* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина