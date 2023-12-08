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Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор онкологии

Гастроэнтеролог Кальтепе: непереносимость глютена может привести к онкологии
08 декабря 2023, 13:20
Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Целиакия, или непереносимость глютена, без должного лечения может повышать риск развития рака, бесплодия и аутоиммунных заболеваний. Об этом рассказала гастроэнтеролог, профессор турецкого Университета Ондокуз Майис Гонул Кальтепе, пишет издание Daily Mirror.

Она пояснила, что при целиакии иммунные клетки разрушают кишечник, когда в него попадает глютен. Такие повреждения могут приводить к плохому усваиванию полезных веществ. Помимо этого, по словам эксперта, такое состояние может провоцировать лимфомы, остеопороз, бесплодие, сахарный диабет и заболевания щитовидной железы.

«Соблюдение безглютеновой диеты предотвращает большинство этих осложнений», — назвала врач единственное лечение данной непереносимости.

Кальтепе обратила внимание на то, что люди игнорируют эту болезнь, потому что не ощущают симптомов, хотя болезнь крайне серьезная. Она пояснила, что у человека воспаляется кишечника, но отсутствуют типичные проявления данного состояния: запор, диарея, расстройство желудка, боль или вздутие живота.

Она посоветовала проходить обследования и регулярно посещать врача, чтобы вовремя узнать о наличии этой болезни.

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#заболевания
#онкология
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Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди
08 декабря 2023, 19:06

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль груди. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В диспансер обратилась 49-летняя женщина с жалобами на нарастающую боль в груди и сильную одышку. Обследование выявило у неё листовидную опухоль молочной железы. Ранее за медицинской помощью женщина не обращалась, хотя заметила рост левой молочной железы ещё полтора года назад.
«Опухоль занимала весь объём левой молочной железы, вес которой составил 8 кг, а диаметр – 30 см. Мы провели мастэктомию левой молочной железы и спасли жизнь пациентки. После операции новообразование было направлено на гистологическое исследование», – рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Мария Соловьёва.
Через неделю женщина чувствовала себя хорошо. Сейчас она выписана под наблюдение онколога по месту жительства. 
 
Врачи онкодиспансера напомнили, что выявление заболевания на ранней стадии лучше поддаётся лечению. Женщинам старше 40 лет раз в год обязательно следует проходить маммографию.

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#подмосковье
#московская область
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Врач Тихомирова заявила об опасности маргарина для мозга
08 декабря 2023, 15:47

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова заявила, что злоупотребление маргарином крайне вредно для мозга и может привести к ухудшению когнитивных функций.
«Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведёт к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Тихомирова.

Кроме маргарина, негативное влияние на мозг оказывают алкоголь, фастфуд и сахар. Так, алкоголь уничтожает нейроны, фастфуд снижает мозговую активность из-за большого количества в нём жира, углеводов, соли и пищевых добавок, а употребление большого количества сахара может приводить к разрушению клеток мозга.

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#продукты
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#сахар
#болезни
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Диетолог Соломатина рекомендовала переходить на тяжёлую еду зимой
08 декабря 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/JulijaDmitrijeva

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в зимний период лучше употреблять более тяжёлую пищу.
«Переходим на более тяжёлую еду, которая дольше переваривается. Это различные бульоны из курицы, рыбы, индейки, на основе овощей. На гарниры тоже оставляем овощи, они могут быть тушёными, запечёнными. Оставляем цельнозерновой хлеб, каши. Можно включить в рацион сало. Побольше специй: перец, имбирь, горчица, хрен. Не забываем о питьевом режиме, нужно пить побольше воды, включать такие напитки, как травяные чаи, тёплые морсы из брусники, клюквы, облепихи. На десерт — запечённые яблоки, груши», — пояснила в беседе с RT Соломатина.

Она добавила, что какао с корицей или с ванилью могут помочь в борьбе с зимней хандрой. При этом, специалист предостерегла от употребления горячих напитков, поскольку они могут повредить слизистую.

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#продукты
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#зима
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Врач Кореневич: Продолжительность жизни зависит от мыслей
08 декабря 2023, 13:40

Фото: istockphoto.com/Dilok Klaisataporn

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что продолжительность жизни зависит, в том числе, от мыслей и жизненных установок.
В этой связи она рекомендовала не думать о вещах, которые невозможно изменить.

Как передают «Вести Подмосковья», в своей статье на Яндекс.Дзене специалист отметила, что болезни также могут является следствием негативных. В частности, это касается неправильного питания и лишнего веса. Поэтому врач посоветовала при возникающих проблемах со здоровьем, кроме всего прочего, обратить внимание на собственные мысли и установки, а также попытаться сместить их фокус с негатива на позитив.

Ранее врачи рекомендовали запивать таблетки исключительно водой. Как передаёт utro.ru, только вода, в отличие от других напитков, способна не вступать в химические реакции с препаратами.

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#продукты
#болезни
#здоровье
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Жители Подмосковья оформили 150 тысяч медицинских справок онлайн
08 декабря 2023, 11:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 150 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для жителей Московской области в рамках Онлайн-поликлиники» есть возможность заказывать 9 видов медицинских справок через Интернет.

«Для удобства жителей мы перевели ряд справок в цифровой вид. Теперь для того, чтобы оформить справку нет необходимости посещать поликлинику. Кроме того, такой документ не помнется и не потеряется, так как он будет храниться в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье». Всего с начала года было оформлено почти 150 тыс. медицинских справок, самая популярная – ссправка об отсутствии контактов с инфекционными больными», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что для получения справки онлайн жители должны оформить запрос на получение на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

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#онлайн
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В Московской области провели пять тысяч процедур ЭКО
08 декабря 2023, 10:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 5 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса могут воспользоваться женщины, у которых отсутствуют противопоказания по медицинским результатам обследования.

«Женщины, которые сталкиваются с трудностями при наступлении беременности, могут воспользоваться процедурой ЭКО, которая позволит им познать радость материнства. Важно отметить, что в Подмосковье такая услуга проводится бесплатно. Всего с начала года выполнено свыше 4,9 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», -поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в Московской области можно оформить квоту для бесплатного ЭКО. Для желающих создана подробная инструкция и перечень необходимых документов, которые находятся на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

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#беременные женщины
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Подмосковные врачи рассказали, какие сладости лучше дарить детям на Новый год
08 декабря 2023, 10:43

Фото: istockphoto / Bogdan Kurylo

Педиатры НИКИ детства раскрыли секрет безопасного сладкого подарка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи НИКИ детства отметили, что новогодний сладкий подарок для ребенка можно сделать безвредным и даже полезным.

«В детский подарок лучше положить желейные конфеты, их главный компонент – желатин. Он считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде и пользы в таких сладостях больше.<…> Также в качестве сладкого подарка можно выбрать зефир или пастилу. При этом важно, чтобы они были изготовлены на основе натурального яблочного пюре и не содержали сахар. <…>», - отметила главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Кроме этого, в подарок можно положить имбирные пряники, вафли,фрукты, орехи и цукаты.Стоит отметить, что детский новогодний подарок не может обойтись без шоколада, но не стоит добавлять его туда слишком много. Достаточно будет положить одну плитку или 3-4 конфеты.

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Названы продукты для профилактики деменции
Ученый Джованнуччи: японская и китайская кухни полезны для профилактики деменции
08 декабря 2023, 10:16

Фото: istock / lucigerma

Китайская и японская кухня могут предотвратить развитие деменции и болезни Альцгеймера. О пользе такого питания рассказал профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета Эдвард Джованнуччи, сообщает The Sun.
Он отметил, что национальные японские, китайские, индийские блюда, а также рацион народов Средиземного моря полезны,  поскольку содержат много овощей, фруктов, зелени, морепродуктов и орехов. А эти продукты крайне полезны для профилактики когнитивных расстройств.

«Диета, в которой нет акцента на мясе, особенно красном мясе, насыщенных жирах и ультраобработанных продуктах, связана с более низким риском болезни Альцгеймера», — рассказал эксперт.
Специалист также отметил, что предрасположенность к старческому слабоумию больше присуща тем, кто ведет малоактивный образ жизни и имеет лишний вес. Также развитие деменции может провоцировать наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и некоторых видов онкологии.

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В детском областном онкодиспансере провели День красоты для мам
07 декабря 2023, 22:10

Фото: Минздрав МО

30 мам пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера приняли участие в Дне красоты. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, он прошёл под девизом «Сияй, как звезда в 2024 году».
«Хотелось создать девушкам предновогоднее настроение. Для этого мы пригласили профессиональных мастеров, которые сделали им укладку, макияж, маникюр и бьюти-процедуры. Счастлива мама – счастливы дети. Такие мероприятия помогают отвлечься от больничных будней и почувствовать себя настоящей королевой», – сказала волонтёр фонда «Сила Веры» Дарья Беленова.
После акции все женщины приняли участие в фотосессии в дизайнерских платьях и показали результаты преображения детям.
 
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