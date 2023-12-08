Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор онкологии

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Целиакия, или непереносимость глютена, без должного лечения может повышать риск развития рака, бесплодия и аутоиммунных заболеваний. Об этом рассказала гастроэнтеролог, профессор турецкого Университета Ондокуз Майис Гонул Кальтепе, пишет издание Daily Mirror.
Она пояснила, что при целиакии иммунные клетки разрушают кишечник, когда в него попадает глютен. Такие повреждения могут приводить к плохому усваиванию полезных веществ. Помимо этого, по словам эксперта, такое состояние может провоцировать лимфомы, остеопороз, бесплодие, сахарный диабет и заболевания щитовидной железы.
«Соблюдение безглютеновой диеты предотвращает большинство этих осложнений», — назвала врач единственное лечение данной непереносимости.
Она посоветовала проходить обследования и регулярно посещать врача, чтобы вовремя узнать о наличии этой болезни.
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Алина Юрчак