Фура выгорела дотла на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области
На федеральной трассе «Байкал» грузовой автомобиль полностью сгорел в результате пожара. Об этом сообщает канал «МЧС Иркутской области» на платформе MAX, публикуя кадры с места события.
Инцидент случился накануне вечером в Шелеховском районе – на 30-м километре автодороги Р-258. Огонь мгновенно охватил кабину и прицеп, площадь возгорания составила примерно 42 квадратных метра.
К тушению привлекли семь спасателей и две единицы техники, открытое пламя удалось сбить за 19 минут. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов грузовика. К счастью, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чебоксарах автомобиль Renault Logan врезался в остановку общественного транспорта. Легковушкой управлял 18-летний водитель, который признался, что уснул за рулём в критический момент и потерял контроль над транспортным средством. В результате инцидента один человек погиб и ещё один пострадал. Подробности читайте здесь.
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