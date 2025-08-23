Жуткий пожар на заводе в Закарпатье двое суток не поддавался пожарным

23 августа 2025, 11:21

Жителей Мукачево предупредили об опасности из-за токсичного дыма горящего завода

Фото: Istock/gsmudger

Пожар на предприятии в Мукачево Закарпатской области, который начался в ночь на 21 августа, был полностью потушен спустя двое суток. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.