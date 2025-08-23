Достижения.рф

Жуткий пожар на заводе в Закарпатье двое суток не поддавался пожарным

Жителей Мукачево предупредили об опасности из-за токсичного дыма горящего завода
Фото: Istock/gsmudger

Пожар на предприятии в Мукачево Закарпатской области, который начался в ночь на 21 августа, был полностью потушен спустя двое суток. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.



Возгорание было ликвидировано на территории завода площадью 7 тысяч квадратных метров. В настоящее время спасатели проводят завершающие работы, включающие разбор завалов и проливку конструкций для недопущения повторных возгораний.

Инцидент произошёл в ночь, когда на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, и поступали сообщения о взрывах в ряде регионов. Городской совет Мукачево затем сообщил о масштабном пожаре на одном из местных предприятий. По данным горсовета, горел завод электроники Flex.

В связи с происшествием местные власти рекомендовали жителям закрыть окна и по возможности не выходить на улицу, так как в воздух поступало большое количество дыма.

Ольга Щелокова

