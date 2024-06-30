Жёнам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи

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Жёнам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать мужьям личные вещи. Об этом РИА Новости рассказала родственница обвиняемых.
Ранее сообщалось, что в минувшую среду в Махачкале арестовали сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Они обвиняются по статье о мелком хулиганстве. Позднее Верховный суд республики признал виновными сразу шестерых Омаровых с отчеством «Магомедович». Им назначили аресты на срок от двух до 13 дней.
Родственница арестованных сообщила, что их жёнам разрешили передать личные вещи и еду мужьям.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором сыновья Омарова извиняются перед жителями республики за своего брата, которого ликвидировали в прошлое воскресенье во время контртеррористической операции.
Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Вооружённые люди напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате погиб 21 человек, свыше 40 пострадали.
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Родственница арестованных сообщила, что их жёнам разрешили передать личные вещи и еду мужьям.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором сыновья Омарова извиняются перед жителями республики за своего брата, которого ликвидировали в прошлое воскресенье во время контртеррористической операции.
Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Вооружённые люди напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате погиб 21 человек, свыше 40 пострадали.
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Анастасия Чинкова