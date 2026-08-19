В Твери голый мужчина набросился на подростка и попытался добить его ногой
В Твери голый мужчина напал на подростка и избил его. Об этом сообщили в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Наблюдение за соцсетями позволило правоохранителям выявить инцидент, который случился на одной из улиц города. В онлайн-публикациях отмечалось, что неизвестный, будучи без одежды, ударил несовершеннолетнего по лицу, а затем попытался добить его ногой. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с травмами.
После этой информации Московский межрайонный следственный отдел города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в многоквартирном жилом доме Казани обрушился лестничный пролёт. Прокуратура начала проверку по факту обвала.
Читайте также: