Мать Яниса Тиммы обнародовала аудиозапись «обескураживающего характера» от Анны Седоковой
Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы, Аусма, опубликовала в личном блоге голосовое сообщение «совершенно обескураживающего характера», которое ей записала певица Анна Седокова. Об этом сообщает Super.ru.
Аусма объяснила подписчикам, что Седокова прислала аудиозапись утром в день рождения Яниса. Мать баскетболиста на мгновение прониклась словами звезды и поверила ей, поскольку все звучало очень искренне. Однако положительное впечатление быстро сменилось негативным.
По словам Аусмы, Седокова стерла отправленное и вскоре выложила пост о своей сложной и «кошмарной» жизни с сыном Гектором. Более того, изначально мать Тиммы не собиралась публиковать где-либо голосовое сообщение Анны, но передумала из-за поведения певицы и появления в открытом доступе переписки между Янисом и его бывшей супругой Саной.
«Я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра! Всегда и везде игра», — возмутилась Аусма.В аудиозаписи, которая приводится в материале Super.ru, Седокова почти плачет и срывающимся голосом уверяет, что никогда не делала Янису ничего плохого и старалась его беречь. Она извиняется и объясняет, что обратилась к матери бывшего мужа, поскольку посчитала её единственным человеком, который в полной мере разделяет боль певицы после утраты дорогого их сердцу человека.