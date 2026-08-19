Мать Яниса Тиммы обнародовала аудиозапись «обескураживающего характера» от Анны Седоковой

19 августа 2026, 01:52

Мать Яниса Тиммы обвинила Седокову в лицемерии и выложила голосовое сообщение от нее

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы, Аусма, опубликовала в личном блоге голосовое сообщение «совершенно обескураживающего характера», которое ей записала певица Анна Седокова. Об этом сообщает Super.ru.





Аусма объяснила подписчикам, что Седокова прислала аудиозапись утром в день рождения Яниса. Мать баскетболиста на мгновение прониклась словами звезды и поверила ей, поскольку все звучало очень искренне. Однако положительное впечатление быстро сменилось негативным.



Анна Седокова (Фото: Instagram* @annasedokova) По словам Аусмы, Седокова стерла отправленное и вскоре выложила пост о своей сложной и «кошмарной» жизни с сыном Гектором. Более того, изначально мать Тиммы не собиралась публиковать где-либо голосовое сообщение Анны, но передумала из-за поведения певицы и появления в открытом доступе переписки между Янисом и его бывшей супругой Саной.



«Я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра! Всегда и везде игра», — возмутилась Аусма.