Змея спасла женщину от похищения и укусила нападавшего
В американском штате Пенсильвания женщина смогла освободиться после предполагаемого похищения благодаря неожиданному происшествию — одного из подозреваемых укусила змея. Об этом сообщает AOL.
По данным полиции, 30-летний Эван Плетчер и 23-летняя Челси Пробст договорились приобрести наркотики через потерпевшую и еще одного мужчину. Однако после того, как сделка не состоялась, подозреваемые, как утверждается, силой посадили женщину в автомобиль и потребовали вернуть деньги.
Следствие считает, что ее вывезли за пределы города, где избили, обожгли сигаретами и ранили ножом. Кроме того, у женщины отобрали мобильный телефон.
Во время поездки Плетчер, который, предположительно, находился за рулем, вышел из машины и был укушен змеей. Мужчине потребовалась экстренная медицинская помощь, поэтому подозреваемые отправились вместе с потерпевшей в медицинский центр.
В больнице женщине удалось связаться с родственниками и сообщить о произошедшем. После этого в ситуацию вмешалась полиция.
Плетчера и Пробст задержали. Им предъявили обвинения в похищении человека и нападении при отягчающих обстоятельствах.
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