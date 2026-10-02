Змея спасла женщину от похищения и укусила нападавшего

02 октября 2026, 12:45

AOL: В США змея спасла женщину от похищения с помощью укуса

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В американском штате Пенсильвания женщина смогла освободиться после предполагаемого похищения благодаря неожиданному происшествию — одного из подозреваемых укусила змея. Об этом сообщает AOL.