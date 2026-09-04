В подмосковном лесу женщину укусила ядовитая змея
60-летнюю женщину, собиравшую грибы в лесу в Сергиево-Посадском округе, укусила за ногу гадюка. Добраться до врачей пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Женщина позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112», рассказала о происшествии и попросила о помощи. Она указала, что сумела дойти до ЛЭП. Это обстоятельство существенно упростило её поиски.
«Оперативно выехавшие на место спасатели сумели быстро обнаружить пострадавшую, иммобилизовали ногу с помощью подручных средств и довезли до машины скорой помощи», — говорится в сообщении.В Мособлпожспасе напомнили жителям, что в сентябре в Подмосковье гадюки ещё не впадают в спячку, они активны и опасны. В случае укуса нужно немедленно вызывать врача, так как противоядие эффективно только в первые часы.