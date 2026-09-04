В подмосковном лесу женщину укусила ядовитая змея

04 сентября 2026, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

60-летнюю женщину, собиравшую грибы в лесу в Сергиево-Посадском округе, укусила за ногу гадюка. Добраться до врачей пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Женщина позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112», рассказала о происшествии и попросила о помощи. Она указала, что сумела дойти до ЛЭП. Это обстоятельство существенно упростило её поиски.





«Оперативно выехавшие на место спасатели сумели быстро обнаружить пострадавшую, иммобилизовали ногу с помощью подручных средств и довезли до машины скорой помощи», — говорится в сообщении.