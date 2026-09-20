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Упавшая с неба змея прервала семейное чаепитие

People: В Индии змея свалилась с неба и прервала семейное чаепитие
Фото: iStock/Alexeg84

В индийском городе Сринагар семейное чаепитие прервала змея, упавшая с неба. Об этом сообщает People.



Инцидент произошёл утром. Отдыхавшие на веранде владельцы дома заметили в небе чёрного коршуна, который держал змею. Птица разжала когти, и рептилия рухнула на задний двор. Несмотря на падение с высоты, она выжила.

Испуганные хозяева моментально вызвали специалистов по отлову змей. Те определили, что рептилия неядовита, аккуратно поместили её в контейнер и перенесли в безопасное место. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее «Радио 1» передавало, что жительница Астрахани нашла в своём гараже смертельно опасного каракурта. Самка паука уже размножилась и начала охранять потомство, однако девушка все же попыталась выселить её самостоятельно.

Мария Моисеева

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