Упавшая с неба змея прервала семейное чаепитие
В индийском городе Сринагар семейное чаепитие прервала змея, упавшая с неба. Об этом сообщает People.
Инцидент произошёл утром. Отдыхавшие на веранде владельцы дома заметили в небе чёрного коршуна, который держал змею. Птица разжала когти, и рептилия рухнула на задний двор. Несмотря на падение с высоты, она выжила.
Испуганные хозяева моментально вызвали специалистов по отлову змей. Те определили, что рептилия неядовита, аккуратно поместили её в контейнер и перенесли в безопасное место. В результате случившегося никто не пострадал.
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