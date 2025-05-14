Годовалому сыну звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых провели операцию по пересадке кожи

Артисты Александр Устюгов и Аглая Шиловская вместе появились на XII Премии АПКиТ. Для фанатов отношения пары давно не секрет — актеры впервые встретились на съемках. С того времени как их роман начали обсуждать в инфополе, пару преследуют слухи о беременности.