Годовалому сыну звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых провели операцию по пересадке кожи

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (Фото: Instagram* @viktoria_salibekova)
Годовалый сын звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых перенес операцию по пересадке кожи после ожога от утюга. Семья столкнулась с волной хейта, когда новость о травме малыша случайно раскрыл медработник, но Виктория объяснила обстоятельства.
Несколько дней назад сын пары Леон получил ожог второй степени. На руку мальчика упал утюг, его срочно госпитализирован. Тигран и Виктория не планировали делиться бедой публично, но снимок ручки ребенка, выложенный сотрудником скорой, разлетелся по сети.
Родителей обвинили в невнимательности и попытке скрыть травму, что заставило Викторию выйти на связь.
Несмотря на стресс и критику, пара сосредоточилась на выздоровлении сына. В личном блоге Виктория опубликовала кадры с Леоном, на которых малыш смеется и улыбается. По ее словам, сыну уже стало намного легче, и он бодро идет на поправку.
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Родителей обвинили в невнимательности и попытке скрыть травму, что заставило Викторию выйти на связь.
«Во-первых, никто ничего не хотел умолчать, просто мы на проекте, и в любом случае где-то что-то вскроется, поэтому лучше сказать самим, чем кто-то будет додумывать и разносить сплетни за нас», — начала она.Виктория также пояснила, что изначально ожог казался несерьезным — со слов сотрудников скорой помощи. Родители собирались ехать к врачу «своим ходом».
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (Фото: Instagram* @viktoria_salibekova)
«К сожалению, на поляне людей было мало, поэтому, как только скорая вышла за дверь, нам пришлось их вернуть, я поехала одна», — добавила молодая мама.В больнице Леону провели аутопластику, пересадив его собственную кожу, чтобы избежать рубцов и сохранить подвижность руки. Виктория рассказала, что операция прошла успешно, и вторая, скорее всего, не потребуется, хотя окончательно это станет ясно после снятия повязки.
Несмотря на стресс и критику, пара сосредоточилась на выздоровлении сына. В личном блоге Виктория опубликовала кадры с Леоном, на которых малыш смеется и улыбается. По ее словам, сыну уже стало намного легче, и он бодро идет на поправку.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева