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Годовалому сыну звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых провели операцию по пересадке кожи

Годовалому сыну Салибековых провели операцию по пересадке кожи после ожога утюгом
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (Фото: Instagram* @viktoria_salibekova)

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (Фото: Instagram* @viktoria_salibekova)

Годовалый сын звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых перенес операцию по пересадке кожи после ожога от утюга. Семья столкнулась с волной хейта, когда новость о травме малыша случайно раскрыл медработник, но Виктория объяснила обстоятельства.
Несколько дней назад сын пары Леон получил ожог второй степени. На руку мальчика упал утюг, его срочно госпитализирован. Тигран и Виктория не планировали делиться бедой публично, но снимок ручки ребенка, выложенный сотрудником скорой, разлетелся по сети.

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Родителей обвинили в невнимательности и попытке скрыть травму, что заставило Викторию выйти на связь.

«Во-первых, никто ничего не хотел умолчать, просто мы на проекте, и в любом случае где-то что-то вскроется, поэтому лучше сказать самим, чем кто-то будет додумывать и разносить сплетни за нас», — начала она.
Виктория также пояснила, что изначально ожог казался несерьезным — со слов сотрудников скорой помощи. Родители собирались ехать к врачу «своим ходом».

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (Фото: Instagram* @viktoria_salibekova)

«К сожалению, на поляне людей было мало, поэтому, как только скорая вышла за дверь, нам пришлось их вернуть, я поехала одна», — добавила молодая мама.
В больнице Леону провели аутопластику, пересадив его собственную кожу, чтобы избежать рубцов и сохранить подвижность руки. Виктория рассказала, что операция прошла успешно, и вторая, скорее всего, не потребуется, хотя окончательно это станет ясно после снятия повязки.

Несмотря на стресс и критику, пара сосредоточилась на выздоровлении сына. В личном блоге Виктория опубликовала кадры с Леоном, на которых малыш смеется и улыбается. По ее словам, сыну уже стало намного легче, и он бодро идет на поправку.

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«Невозможно понять вообще»: Ирина Старшенбаум высказалась о работе с Евгенией Добровольской в ее последнем фильме
Старшенбаум рассказала о работе с Добровольской в «Туда», назвав актрису великой
14 мая 2025, 02:25

Ирина Старшенбаум (Фото: Instagram* @starshenbaum)

Ирина Старшенбаум с восхищением рассказала о работе с Евгенией Добровольской в фильме «Туда», назвав ее великой актрисой. Съемки роуд-муви стали одной из последних глав в карьере Добровольской, ушедшей из жизни в январе 2025 года.
Евгения Добровольская, скончавшаяся в возрасте 60 лет от рака, сыграла в фильме «Туда» маму главного героя — таксиста Вадима. Его воплотил Петр Федоров. Ирина Старшенбаум исполнила роль Веры, девушки, которую герой везет из Москвы в Уфу.

На премьере картины Ирина, едва сдерживая слезы, поделилась, что работа с Добровольской стала для нее честью. Несмотря на тяжелую болезнь, Евгения оставалась профессионалом. Актриса призналась, что по Добровольской не было понятно, насколько серьезно та больна.

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Удивительно, что великие актрисы, какой являлась, конечно же, она, в любом состоянии делают свою работу безупречно. Невозможно понять вообще, что что-то не так. В общем, я очень часто вспоминаю эти дни с большой любовью и благодарна за то, что в моей жизни они были», — передает слова Старшенбаум издание «The Voice».
Петр Федоров также отметил, что рак не повлиял на мастерство Добровольской. С ней было невероятно комфортно работать, «никакая болезнь не накладывала отпечаток».

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

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«У нас лучше»: Бабкина призналась, почему ненавидит отдыхать за границей
Надежда Бабкина призналась, что любит отдыхать в Крыму
14 мая 2025, 00:33

Фото: iStock/possum1961

«Я каждый раз на этом нашем полуострове нахожу что-то новое. Обожаю Ялту и ее окрестности, очень меня каждый раз впечатляет Ласточкино гнездо, дворец Воронцова», — рассказала Бабкина в интервью Общественной Службе Новостей.

Она также добавила, что и летом текущего года вновь отправится именно в Крым и побывает в степи, поскольку все горные места певица уже посетила.

«Но, честно говоря, я не доехала в прошлый раз до Генуэзской крепости. Вот это именно то, что меня сейчас больше всего в Крыму влечет. А вот зарубежные курорты не люблю, язык другой и культуры мало. У нас лучше!» — отметила артистка.

По словам Бабкиной, Крым является местом, которое она старается посещать каждый год.

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Модель Алеся Кафельникова выложила кадры в откровенном платье с экстремально глубоким декольте
Модель Алеся Кафельникова опубликовала новый снимок в платье с глубоким декольте
14 мая 2025, 00:14

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Модель Алеся Кафельникова, недавно вернувшаяся в индустрию после рождения дочери, продолжает удивлять смелыми луками. Её последняя публикация в шелковом наряде травянисто-зеленого оттенка с экстремально глубоким декольте собрала тысячи восторженных комментариев.
Кафельникова выбрала платье, выгодно подчеркивающее её фигуру, дополнив его жемчужными акцентами. Золотисто-русые волосы, собранные в элегантную прическу с зеленым платком, и нюдовый макияж создали образ, который поклонники назвали «африканской мечтой».

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Сама Алесия отметила в подписи: «Зеленый ощущается божественно».

В марте Кафельникова столкнулась с хейтом в соцсетях из-за «неудачной» пластики груди. Часть подписчиков возмутилась смене образа, назвав новую грудь похожей на «два шара».

Алеся не стала бурно реагировать на негатив и объяснила, что после месяцев кормления ребенка ее грудь не восстанавливалась сама. Это и подтолкнуло модель обратиться к врачебному вмешательству.

Кафельникова обожает свою дочку. Она открыто заявляет, что ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Когда Алеся в России, то живет в Москве.

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Продюсеры перестали предлагать Аглае Шиловской работу из-за слухов о беременности
13 мая 2025, 22:56

Аглая Шиловская и Александр Устюгов (Фото: Инстаграм* @aglaiashilovskaia)

Артисты Александр Устюгов и Аглая Шиловская вместе появились на XII Премии АПКиТ. Для фанатов отношения пары давно не секрет — актеры впервые встретились на съемках. С того времени как их роман начали обсуждать в инфополе, пару преследуют слухи о беременности.
«Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам, показать, что у нее нет живота», — обратил внимание Александр в беседе с Super.

Актер подчеркнул, что каждый год в день рождения Шиловской в Сети появляются сообщения о беременности артистки.

«Звонят, говорят, мы ждём, когда вы родите», — уточнила Аглая.

На вопрос, хотят ли они совместных детей, влюбленные ответили утвердительно, но сообщения о беременности опровергли.

«Конечно, хотелось бы, а там как бог даст. Девочка или мальчик — не важно. Вообще все равно», — подчеркнула Шиловская.

Устюгов поддержал Аглаю — Александр так же объявил, что пол будущего наследника для него не имеет значения: артист будет рад и мальчику, и девочке.

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#актриса
#артист
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Звезда «Уральских пельменей» случайно рассекретила свадьбу Ксении Корневой после срыва помолвки
Звезда «Уральских пельменей» Илана заявила о свадьбе Ксении Корневой в июле
13 мая 2025, 22:15

Ксения Корнева (Фото: Инстаграм* @kseha_ha)

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в скором времени заключит брак. Об этом сообщила ее коллега по проекту Илана Дылдина в своем личном блоге.
Весной текущего года Ксения перестала скрывать нового возлюбленного, с которым вступила в отношения после неожиданного срыва помолвки.

Пока неизвестно, чем занимается избранник актрисы, но, судя по всему, он уже попросил ее руки. Илана проговорилась о подготовке к свадьбе подруги в беседе с подписчиками.

В соцсетях Дылдина предложила фолловерам угадать, зачем она прилетела в Екатеринбург. В комментариях предположили, что на свадьбу Корневой.

«Не, у нее же в июле», — ответила на комментарий Илана.

Кстати, сама актриса комментировать новости о бракосочетании пока не спешит. А в Интернете ее уже активно поздравляют с предстоящим торжеством.

«Мы будем счастливы за Ксюшеньку!», — отметили фанаты.

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#актриса
#свадьба
#брак
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