Неизвестные похитили женщину в Краснодаре, очевидцы слышали крики

27 июля 2025, 14:13

Kub Mash: неизвестные засунули женщину в машину в Краснодаре и скрылись

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Похищение женщины произошло ночью в Краснодаре. Как пишет Telegram-канал Kub Mash, злоумышленники засунули жертву в автомобиль и покинули место происшествия.