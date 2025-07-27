Неизвестные похитили женщину в Краснодаре, очевидцы слышали крики
Похищение женщины произошло ночью в Краснодаре. Как пишет Telegram-канал Kub Mash, злоумышленники засунули жертву в автомобиль и покинули место происшествия.
В материале сказано, что очевидцы слышали крики, а спустя мгновение увидели происходящее в окно. Местные жители обратились к полицейским. В настоящее время идет проверка.
Перед этим стало известно, что некий 23-летний житель Норильска задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании. Известно, что молодой человек безработный.
Следователи разбираются в деталях произошедшего. Сообщалось, что преступление совершалось на съемной квартире. Возбуждено уголовное дело по статье о половых сношениях с малолетним лицом, не достигшим 16-летия.
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