Знаменитого детского писателя арестовали за домогательства к девочке

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz
В Австралии арестовали знаменитого детского писателя по обвинению в сексуальных домогательствах к 13-летней школьнице. Об этом пишет News.com.au.
41-летний Оливер Пхоммаван из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс арестован по результатам расследования его деятельности в сети.
Полицейские считают, что мужчина пользовался положением известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к подростку.
Силовики приехали к дому Пхоммавана в пятницу, 17 мая. Мужчину задержали, когда он садился в авто. Правоохранители обыскали дом писателя и изъяли ряд электронных устройств. Мужчине было отказано в выходе под залог. Расследование продолжается.
Пхоммаван несколько лет проработал учителем начальных классов, а позже занялся карьерой комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, популярных среди детей. Австралийца часто приглашали с выступлениями на книжные фестивали. Помимо этого, он стал официальным лицом государственного литературного конкурса, который нацелен на популяризацию чтения среди детей.
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«В ходе следствия выяснилось, что мужчина предположительно отправил 13-летней девочке непристойные фото», — сказано в заявлении правоохранительных органах штата.
Полицейские считают, что мужчина пользовался положением известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к подростку.
Силовики приехали к дому Пхоммавана в пятницу, 17 мая. Мужчину задержали, когда он садился в авто. Правоохранители обыскали дом писателя и изъяли ряд электронных устройств. Мужчине было отказано в выходе под залог. Расследование продолжается.
Пхоммаван несколько лет проработал учителем начальных классов, а позже занялся карьерой комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, популярных среди детей. Австралийца часто приглашали с выступлениями на книжные фестивали. Помимо этого, он стал официальным лицом государственного литературного конкурса, который нацелен на популяризацию чтения среди детей.
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Алина Юрчак