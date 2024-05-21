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Знаменитого детского писателя арестовали за домогательства к девочке

В Австралии детского писателя арестовали за домогательства к 13-летней девочке
21 мая 2024, 06:50
Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Австралии арестовали знаменитого детского писателя по обвинению в сексуальных домогательствах к 13-летней школьнице. Об этом пишет News.com.au.
41-летний Оливер Пхоммаван из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс арестован по результатам расследования его деятельности в сети.

«В ходе следствия выяснилось, что мужчина предположительно отправил 13-летней девочке непристойные фото», — сказано в заявлении правоохранительных органах штата.


Полицейские считают, что мужчина пользовался положением известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к подростку.

Силовики приехали к дому Пхоммавана в пятницу, 17 мая. Мужчину задержали, когда он садился в авто. Правоохранители обыскали дом писателя и изъяли ряд электронных устройств. Мужчине было отказано в выходе под залог. Расследование продолжается.

Пхоммаван несколько лет проработал учителем начальных классов, а позже занялся карьерой комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, популярных среди детей. Австралийца часто приглашали с выступлениями на книжные фестивали. Помимо этого, он стал официальным лицом государственного литературного конкурса, который нацелен на популяризацию чтения среди детей.

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Пьяный мигрант из Афганистана изрезал студентку в Москве: видео, подробности нападения
Детали нападения пьяного афганца с ножом на незнакомую студентку в Москве
21 мая 2024, 04:21

Фото: istock / zoka74

20 мая 48-летний мигрант из Афганистана напал на 22-летнюю студентку в московском районе Гольяново на улице Уральская. Мигрант подошёл к девушке со спины и ударил её ножом в шею, после чего попытался скрыться.
В материале «Радио 1» расскажем всё, что известно о преступлении на данный момент.

Мигрант из Афганистана

Мигрант напал на девушку средь бела дня на остановке общественного транспорта, а затем попытался сбежать. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что преступник направился в сторону Уральской улицы, где его задержали по горячим следам.

Как рассказали очевидцы, мужчина сделал вид, что приобнял девушку за шею, а на самом деле нанес ей ножевое ранение в горло.

«Женщина, стоявшая рядом, подхватила падающую девушку. Я вызвала скорую помощь. Пока ехали медики, очевидица, которая оказалась медиком по профессии, зажимала пострадавшей рану на шее и все время с ней разговаривала, не давала ей отключиться», — рассказала свидетельница ЧП в беседе с «КП».
Другая очевидица рассказала «Российской газете», что проходила рядом с местом происшествия уже после нападения.
«Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком — голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал», — сказала она.
Мигрант действительно был пьян, при нём обнаружили складной нож.

Стоит отметить, у подозреваемого имеется разрешение на временное проживание в России.

Мотив нападения и состояние пострадавшей

Мотивы покушения неизвестны. Девушка заявила, что не знакома с нападавшим. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее многочисленные порезы. В настоящее время медики борются за ее жизнь.

По данным «Российской газеты», пострадавшая учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.

Момент нападение попал на камеры видеонаблюдения. Также очевидцы публиковали снимки, на которых заметны следы крови у автобусной остановки на Щелковском шоссе. Сейчас место преступления огорожено сигнальной лентой — там работают криминалисты.



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#нападение
#мигрант
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Стало известно, что сделают со студентом МГУ, отчисленным за сбор денег для ВСУ
Отчисленного студента МГУ Гулько, собиравшего деньги на ВСУ, вышлют из РФ
21 мая 2024, 04:11

Фото: istock / ABGlavin

Украинского студента Сергея Гулько, которого отчислили за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для украинской армии, вышлют из России. По данным РИА Новости, молодой человек уже находится в центре временного содержания.
«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сообщили информагентству в пресс-службе Троицкого суда Москвы.
По закону, у юноши еще есть возможность обжаловать это решение.

Сергею Гулько 24 года. Он уроженец Одессы и гражданин Украины. Несколько лет назад он приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ. В апреле Николинский суд Москвы арестовал Гулько на 12 суток, ему вменили публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Административный протокол составили после публикации во «ВКонтакте» записи с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим молодого человека задерживали в начале месяца, ему назначили 10 суток ареста по статье о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

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#суд
#деньги
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#новости
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Судимость американского инвестора Майкла Калви истекла, сообщил адвокат
Адвокат Гриднев: испытательный срок Калви истек, судимость погашена
20 мая 2024, 22:58

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Испытательный срок, который был назначен российским судом американскому инвестору Майклу Калви, истек, судимость погашена. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Гриднев изданию РИА Новости
«Судимость считается погашенной, поскольку испытательный срок истек в апреле», — заявил он.
Напомним, мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил американца Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно по делу о растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 миллиарда рублей.

Через год Московский городской суд смягчил наказание — до 4,5 с испытательным сроком в течение четырех лет.

Сам бизнесмен заявил, что не планирует возвращаться в РФ и вести здесь какую-либо деятельность.

Ранее сообщалось, что замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#адвокат
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#новости
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Самолет с 179 пассажирами на борту загорелся в небе Индии
DM: самолет Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара
20 мая 2024, 22:17

Фото: iStock/Elijah-Lovkoff

Самолет авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе, пишет Daily Mail (DM).
Как сообщает издание, все случилось 18 мая. Двигатель воздушного судна загорелся в небе через несколько минут после вылета. Экипаж объявил ЧС и решил вернуться в аэропорт. После приземления людей эвакуировали, пожар был оперативно потушен.

В заявлении авиакомпании сообщается, что для выявления причины возгорания необходимо провести тщательное расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.

Ранее самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара.

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Женщина с дочерью выпали из окна четвертого этажа в Калининграде

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Житель Амурской области выпил со знакомым и остался без квартиры
#индия
#самолет
#пожар
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Женщина с дочерью выпали из окна четвертого этажа в Калининграде
В Калининграде женщина с дочерью выпали из окна четвертого этажа жилого дома
20 мая 2024, 22:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Калининграде женщина и ее семилетняя дочь выпали из окна четвертого этажа, пишет Klops.ru.
По данным издания, все случилось накануне на улице Вагоностроительной. Женщина позвонила в полицию и говорила что-то невнятное.

Наряд приехал на место, но дверь никто не открыл. Полиция вызвала спасателей. В этот момент мать и дочь выпали из окна квартиры.

Как пишет Klops.ru, мать погибла, а ребенок госпитализирован. ​Жизни девочки ничего не угрожает, она находится под постоянным наблюдением ​врачей.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в ​издании.

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#калининград
#мать
#смерть
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Опубликованы кадры задержания мэра Енакиево в ДНР по подозрению во взятке
Появились кадры задержания мэра Енакиево в ДНР по подозрению во взятке
20 мая 2024, 21:54

Фото: iStock/BrianAJackson

УФСБ России по ДНР публикует кадры задержания мэра города Енакиево Романа Храменкова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По данным ведомства, Храменков через посредника вымогал деньги у местного бизнесмена и директора одной из организаций за помощь в оформлении аренды помещений в регионе.


Возбуждено уголовное дело.

О задержании Храменкова стало известно в понедельник. По версии следствия, он получил взятки в размере 13 миллионов рублей.

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Госдеп о гибели Раиси: Иран сам виноват в том, что использовал старый вертолет
20 мая 2024, 21:45

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Госдеп США прокомментировал гибель Раиси, передает РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что власти Ирана несут ответственность за использование 45-летнего вертолета в плохих метеоусловиях.

В воскресенье иранские СМИ сообщили, что вертолет с президентом Ирана Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган на северо-западе страны.

На место происшествия были направлены спасатели. В понедельник стало известно, что иранский лидер и сопровождавшие его официальные лица погибли.

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Житель Амурской области выпил со знакомым и остался без квартиры
Житель Амурской области остался без квартиры после застолья со знакомым
20 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/kmk-vova

Житель Амурской области остался без квартиры после того, как выпил со знакомым, пишет AMUR.LIFE.
Пострадавший осознал, что с ним произошло только после того, как вышел из реабилитационного центра.

По данным издания, аферист знал о пристрастии товарища к алкоголю и воспользовался его состоянием, заключив с ним доверенность на право распоряжения квартирой. После этого он продал жилье за 4 миллиона рублей.

Выйдя из центра реабилитации и не обнаружив в доме своих вещей, пострадавший обратился в полицию.

​Злоумышленника приговорили к 4,5 года заключения. Вину он не признал и подал апелляцию. Суд не изменил свое решение — приговор вступил в силу.

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МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан
МИД: Россия обеспокоена сообщениями о нападении на туристов в Афганистане
20 мая 2024, 21:18

Фото: iStock/iDymax

Россия обеспокоена сообщениями о теракте против иностранных туристов в Афганистане и рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну, заявили в МИД РФ.
«В Москве встревожены сообщениями о теракте против иностранных туристов в Афганистане. 17 мая на рынке в Бамиане были убиты три гражданина Испании, еще четверо иностранцев получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении ведомства.
МИД России настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от посещения Афганистана из-за сложной ситуации с безопасностью. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Абдула Матина Кани сообщило, что число погибших в результате стрельбы в Бамиане возросло до шести.

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