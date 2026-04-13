Пациентка скончалась в московской клинике после ведения обезболивающего
В Москве 39-летняя женщина скончалась после введения обезболивающего препарата. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, трагедия произошла12 апреля в частной клинике на Краснопролетарской улице. Предварительно, пациентке стало плохо сразу после инъекции, спасти ее не удалось. Оказалось, что сотрудница, сделавшая укол, не имела медицинской лицензии.
В настоящее время выясняется точная причина смерти и обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле надзорного органа.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали пациента, который нажал на спусковой крючок пистолета перед лицом фельдшера.
