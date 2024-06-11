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Золотой пистолет, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на кадры.
По данным «РГ», в Карачаево-Черкесской республике во время обысков у высокопоставленных чиновников, подозреваемых в краже 60 миллионов рублей, нашли ювелирные украшения, золотой пистолет, наличные деньги. Газета опубликовала видео.
Незадолго до этого ФСБ сообщила о пресечении преступной деятельности ОПГ из чиновников и силовиков в КЧР. Они занимались хищением целевых субсидий.
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