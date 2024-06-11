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Золотой пистолет, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на кадры

ФСБ показала богатства задержанных в КЧР чиновников
11 июня 2024, 15:19
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Золотой пистолет, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на кадры.


По данным «РГ», в Карачаево-Черкесской республике во время обысков у высокопоставленных чиновников, подозреваемых в краже 60 миллионов рублей, нашли ювелирные украшения, золотой пистолет, наличные деньги. Газета опубликовала видео.

Незадолго до этого ФСБ сообщила о пресечении преступной деятельности ОПГ из чиновников и силовиков в КЧР. Они занимались хищением целевых субсидий.

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В уличной раздевалке на пляже рядом с Южными прудами в Электростали обнаружили замаскированное под камень устройство

«Она заслужила»: Под Ростовом мужчина привязал девушку к машине и протащил по асфальту
#россия
#обыски
#чиновники
На пляже в Подмосковье нашли камень-шпион
11 июня 2024, 14:53

Фото: iStock/artoleshko

В уличной раздевалке на пляже рядом с Южными прудами в Электростали обнаружили замаскированное под камень устройство, пишет Telegram-канал Shot.
Камера и десяток аккумуляторов были скрыты в этом «камне».

К счастью, находку обнаружили утром, до прихода посетителей, так что план вуайеристов сорвался.

Камеру изъяли, и теперь ведется расследование, чтобы выяснить, кто её установил.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. По словам эксперта, самый простой способ найти устройство — включить в полной темноте фонарик смартфона. Он пояснил, что любая камера предполагает наличие объектива, который начнёт бликовать.

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#преподаватель
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В Коми женщина попыталась заживо сжечь экс-любовника вместе с новой возлюбленной
11 июня 2024, 14:47

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Коми 57-летняя женщина попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего любовника вместе с его новой возлюбленной. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, молодой человек ушёл от любовницы, которая старше его на 25 лет, к 48-летней женщине. Однако отвергнутая возлюбленным не смогла с этим смириться и решила избавиться сразу от них двоих.

Однажды вечером она облила деревянный дом бывшего бензином и подожгла. Там же находилась и новая пассия молодого мужчины. В момент поджога оба спали, однако проснулись от дыма и смогли выбежать на улицу и спастись.

Женщину задержали. Оказалось, что ранее её уже судили за угрозу убийством и порчу чужого имущества. Теперь же ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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#дом
#человек
#мужчины
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«Она заслужила»: Под Ростовом мужчина привязал девушку к машине и протащил по асфальту
Под Ростовом мужчина привязал девушку к машине и протащил по асфальту
11 июня 2024, 14:08

Фото: iStock/vmargineanu

В Ростовской области мужчина избил сожительницу, а после этого привязал за ноги буксировочным тросом к автомобилю, протащил по дороге до лесопосадки, где несколько раз ударил кувалдой по голове и выбросил тело в ближайший овраг. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, 38-летний сборщик мебели из ревности начал избивать свою сожительницу, а потом привязал её за ноги тросом к автомобилю и поехал к лесополосе. Там он нанес несколько ударов кувалдой по голове и выбросил тело в овраг. Однако судмедэксперты полагают, что девушка скончалась еще до того, как убийца ударил ее по голове.

Тело обнаружили 10 июня. Убийцу задержали по горячим следам. Он дал признательные показания и пояснил, что его сожительница вела любовную переписку с другим мужчиной. Когда он ее увидел, то у него «сорвало крышу».

«Я ни о чем не жалею. Она заслужила. Она была девушка легкого поведения», — приводит слова убийцы «КП».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». У погибшей осталось двое детей.

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#убийство
#дело
#уголовное дело
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Погиб вице-президент Малави Чилима: Коррупция, отношения с РФ, возможные причины катастрофы
Президент Малави Чаквера: Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе
11 июня 2024, 14:03

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

10 июня самолёт, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима и ещё девять человек, потерпел крушение. Все члены экипажа и пассажиры погибли.
Подробности авиакатастрофы и её возможные причины собрала редакция «Радио 1».

Биография Саулоса Чилимы


Саулос Чилима родился 12 февраля 1973 года в округе Нтчеу в центральной части Малави. Он окончил бакалавриат Университета Малави по специальности «социальные науки, информатика и экономика», а также магистратуру по экономике. В 2015 году Чилима получил ученую степень (PhD) в Болтонском университете (Великобритания). Работал в банковском секторе Малави, а также в местных подразделениях таких крупных международных компаний как «Юнилевер», «Кока-кола» и «Карлсберг». В 2010-2014 годах был управляющим директором крупнейшего в стране мобильного оператора «Эйртел».

Пост вице-премьера Малави Чилима занял в мае 2014 года, одержав победу на выборах.

В преддверии президентских выборов 2019 года Чилима сформировал собственную партию — центристское «Объединенное движение за трансформацию». Он объявил приоритетной задачей борьбу с бедностью и поставил цель вывести Малави на уровень среднеразвитых стран к 2030 году. Выборы Чилима проиграл, заняв третье место по количеству голосов.

В 2022 году Саулосу Чилиме были предъявлены обвинения в коррупции. Предполагалось, что он помогал двум иностранным компаниям в получении правительственных контрактов в Малави. В мае 2024 года Чилиму оправдали.

У погибшего Чилимы осталась жена и двое детей.

Крушение самолёта Чилимы


Утром 10 июня вице-президент Малави Саулос Чилима отправился на похороны Ральфа Касамбары, бывшего министра юстиции и генерального прокурора, в деревне Чиджере, к востоку от Мзузу. 55-летний Касамбара был найден мертвым после остановки сердца в прошлую пятницу, сообщается в правительственном сообщении в социальных сетях.

Около 09:17 утра самолёт Чилимы вылетел из Лилонгве и должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу через 45 минут. Однако вскоре стало известно, что судно политика пропало с радаров.

Спасатели почти сутки прочёсывали горные леса, прежде чем обнаружили обломки упавшего самолёта. Все находившиеся на борту погибли.

Возможные причины крушения самолёта Чилимы


Точных причин крушения воздушного судна вице-президента пока не приводиться. Однако известно, что его самолёт практически успел долететь до аэропорта назначения, но из-за плохой погоды пилоты развернули самолёт в обратную сторону. Именно после этого борт пропал с радаров и рухнул в лесном массиве.

Отношения России и Малави


Эксперты называют отношения Российской Федерации и Малави нейтральными. В 2023 году делегация Малави во главе с заместителем премьер-министра Сэмюэлом Кавале прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка.

В том же 2023 году Россия направила Малави 20 тысяч тонн минеральных удобрений на безвозмездной основе в рамках помощи африканским странам.

Убийства пророссийских политиков


Мировое сообщество ещё не успело отойти от не менее страшного события — 19 мая в горах на границе с Азербайджаном разбился самолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Все находившиеся на борту погибли. Точная причина крушения его воздушного судна пока что не установлена.

15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Вооружённый мужчина выскочил из толпы и несколько раз выстрелил в политика. К счастью, жизнь Фицо удалось спасти. В ходе следственных действий нападавший признался, что совершил нападение из-за несогласия с политикой Фицо в отношении Украины.

В начале мая в Саудовской Аравии было совершено покушение на жизнь наследного принца Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда. К счастью, сам политик не пострадал. Много жертв оказалось среди королевской гвардии.

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#африка
#президент
#смерть
#самолет
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Бывшего главного коммунальщика МО РФ посадили на девять лет за вятку в 65 млн рублей
Суд приговорил бывшего главного коммунальщика МО РФ к девяти годам колонии
11 июня 2024, 13:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Сергей Харитонов получил девять лет колонии за взятки в размере 65 млн рублей. Решение принял Преображенский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.
«Суд признал Харитонова С. Н. виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

При этом обвинение просило для подсудимого 12 лет лишения свободы.

Виновным признали и бывшего заместителя Харитонова Романа Митюрева. Его суд приговорил к восьми годам колонии строго режима. При этом с обоих осуждённых суд взыскал по 30 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Напомним, Харитонов и Митюрев обвинялись в получении серии взяток от генерального директора ООО «Инсистем» Александра Никишина. Деньги они получали за общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. Его также задержали в рамках этого дела, однако он дал показания на Харитонова и Митюрева, после чего из обвиняемого превратился в свидетеля. Следствие выяснило, что сумма взяток, полученных осужденными, составила 65 млн рублей.

Сами осужденные вину свою так и не признали.

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#компенсации
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На автозаводе «Москвич» работника придавило станком весом 700 килограммов
11 июня 2024, 13:35

Фото: istockphoto/Traimak_Ivan

Несчастный случай произошёл на столичном предприятии «Москвич». Работника придавило станком, вес которого составляет 700 килограммов.
О происшествии рассказал телеграм-канал 360.ru. О причинах инцидента, как и о состоянии пострадавшего, на данный момент ничего не известно. Каким образом работник предприятия угодил под массивный станок, также не ясно. Администрация автозавода пока никак не прокомментировала происшедшее.

Представители Государственной инспекции по охране труда проведут проверку на предмет соблюдения на предприятии законодательства в этой области. В случае выявления каких-либо нарушений правил безопасности либо требований по охране труда, в дело может вмешаться прокуратура.

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#прокуратура
#администрация
#предприятия
#завод
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В Дагестане при сходе селей погибла семилетняя девочка
11 июня 2024, 13:30

Фото: администрация Ботлихского района

В Дагестане, семилетнюю девочку унесло селевым потоком. По неофициальной информации, инцидент произошел в районе села Кижани.
По информации «КП-Северный Кавказ», девочка и ее мать возвращались с поля домой, когда произошел инцидент. Тело ребенка обнаружили в 2 км от места происшествия.

Лавина с грязью унесла по меньшей мере один автомобиль, но, к счастью, люди успели избежать бедствия.

Событие произошло вблизи села Муни в Ботлихском районе 10 июня, когда селевой поток затронул автомобильную дорогу «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка», которая является единственной транспортной связью между регионами.

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#лавина
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В Москве срочно госпитализировали олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову
11 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести.
Спортсменка находится в нейрохирургическом отделении, предположительно готовится к операции на опухоли в голове. Она пройдет полное обследование, включая МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Ранее народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. 81-летняя актриса почувствовала недомогание и была доставлена в Боткинскую больницу в сопровождении сестры.

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#рентген
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Вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы
11 июня 2024, 11:51

Фото: iStock/Kesu01

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате крушения самолета, на борту которого находились он и еще девять человек. Обломки самолета были обнаружены спасателями спустя сутки после аварии, сообщает кенийская радиостанция Capital FM.
«Смерть Чилимы и девятерых пассажиров подтверждена», — передает радиостанция.
Уточняется, что обломки самолета были найдены спустя день после того, как он исчез с радаров.

Согласно информации Министерства обороны региона, самолет пропал с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу, где Чилима планировал присутствовать на похоронах бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары. В связи с трагедией президент Малави Лазарус Чаквера отменил свою запланированную поездку на Багамские острова.

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